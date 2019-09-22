موند أفريك : هذه كواليس المشاورات بين ممثلي ''تحيا تونس'' و ''قلب تونس'' و خارطة الطريق المتّفق حولها

Dimanche 22 Septembre 2019



باب نات

Tunisie, des négociations discrètes pour libérer Nabil Karoui

- طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتمّ بالشأن الفرنسي و دول الساحل و شمال إفريقيا مقالا تحت عنوانلمدير تحريره المثير للجدل نيكولا بو الذي تحدث عن لقاء جمع ممثلين عن حركة تحيا تونس و نظرائهم من حزب قلب تونس (حزب نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و الموقوف بتهم فساد)و أضاف بو أن شعار الطبقة السياسية في تونس اليوم هو "كل شيء إلا قيس سعيد" فهناك دعوات لتوحيد الصف الحداثي و تجاوز الخلافات للحيلولة دون وصول أستاذ القانون الدستوري المحافظ و المغامر لسدة الحكم في قصر قرطاج ".و أضاف المقال أن نبيل القروي و بمقتضى تطور الأحداث قد أصبح حصنا ليبراليا و جب التمترس خلفه لقطع الطريق أمام قيس سعيد الإسلامي المنغلق.و أردف نيكولا بو أن مصادره الخاصة تؤكد له أن هناك مشاورات سرية في الكواليس بين شخصيات محسوبة على يوسف الشاهد و هم رياض الموخر و هشام بن احمد و لزهر العكرمي مع ممثلين عن حزب قلب تونس لايجاد تسوية بين الطرفين.و عن ملامح هذه الصفقة السياسية بين الاخوة الأعداء قال "بو" فإنها ستكون عبر إخلاء سبيل نبيل القروي المسجون بتهم فساد و تبييض أموال ووضعه في الإقامة الجبرية و اصطفاف السيستام خلفه في الدور الثاني من الرئاسية مقابل الدخول في تحالف حكومي يرأسه الشاهد مع حقائب وزارية لحركة تحيا تونس و ذلك حسب ما أفاد به المقال.