موند أفريك : هذه كواليس المشاورات بين ممثلي ''تحيا تونس'' و ''قلب تونس'' و خارطة الطريق المتّفق حولها

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتمّ بالشأن الفرنسي و دول الساحل و شمال إفريقيا مقالا تحت عنوان
Tunisie, des négociations discrètes pour libérer Nabil Karoui
لمدير تحريره المثير للجدل نيكولا بو الذي تحدث عن لقاء جمع ممثلين عن حركة تحيا تونس و نظرائهم من حزب قلب تونس (حزب نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و الموقوف بتهم فساد)
و أضاف بو أن شعار الطبقة السياسية في تونس اليوم هو "كل شيء إلا قيس سعيد" فهناك دعوات لتوحيد الصف الحداثي و تجاوز الخلافات للحيلولة دون وصول أستاذ القانون الدستوري المحافظ و المغامر لسدة الحكم في قصر قرطاج ".
و أضاف المقال أن نبيل القروي و بمقتضى تطور الأحداث قد أصبح حصنا ليبراليا و جب التمترس خلفه لقطع الطريق أمام قيس سعيد الإسلامي المنغلق.
و أردف نيكولا بو أن مصادره الخاصة تؤكد له أن هناك مشاورات سرية في الكواليس بين شخصيات محسوبة على يوسف الشاهد و هم رياض الموخر و هشام بن احمد و لزهر العكرمي مع ممثلين عن حزب قلب تونس لايجاد تسوية بين الطرفين.
و عن ملامح هذه الصفقة السياسية بين الاخوة الأعداء قال "بو" فإنها ستكون عبر إخلاء سبيل نبيل القروي المسجون بتهم فساد و تبييض أموال ووضعه في الإقامة الجبرية و اصطفاف السيستام خلفه في الدور الثاني من الرئاسية مقابل الدخول في تحالف حكومي يرأسه الشاهد مع حقائب وزارية لحركة تحيا تونس و ذلك حسب ما أفاد به المقال.
لمدير تحريره المثير للجدل نيكولا بو الذي تحدث عن لقاء جمع ممثلين عن حركة تحيا تونس و نظرائهم من حزب قلب تونس (حزب نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و الموقوف بتهم فساد)
و أضاف بو أن شعار الطبقة السياسية في تونس اليوم هو "كل شيء إلا قيس سعيد" فهناك دعوات لتوحيد الصف الحداثي و تجاوز الخلافات للحيلولة دون وصول أستاذ القانون الدستوري المحافظ و المغامر لسدة الحكم في قصر قرطاج ".
و أضاف المقال أن نبيل القروي و بمقتضى تطور الأحداث قد أصبح حصنا ليبراليا و جب التمترس خلفه لقطع الطريق أمام قيس سعيد الإسلامي المنغلق.
و أردف نيكولا بو أن مصادره الخاصة تؤكد له أن هناك مشاورات سرية في الكواليس بين شخصيات محسوبة على يوسف الشاهد و هم رياض الموخر و هشام بن احمد و لزهر العكرمي مع ممثلين عن حزب قلب تونس لايجاد تسوية بين الطرفين.
و عن ملامح هذه الصفقة السياسية بين الاخوة الأعداء قال "بو" فإنها ستكون عبر إخلاء سبيل نبيل القروي المسجون بتهم فساد و تبييض أموال ووضعه في الإقامة الجبرية و اصطفاف السيستام خلفه في الدور الثاني من الرئاسية مقابل الدخول في تحالف حكومي يرأسه الشاهد مع حقائب وزارية لحركة تحيا تونس و ذلك حسب ما أفاد به المقال.
2 de 2 commentaires pour l'article 189562
En continu
- 00:05 وما بدلوا تبديلا....
- Hier 23:01 السعودية: الشرطة تقبض على الأب معذب الرضيعة
- Hier 22:58 هل يكون رضا لينين ''الكسندر دوغين'' تونس ؟
- Hier 22:50 قصة التوافق..
- Hier 19:58 النظام الايراني يستجدي حربا عسكرية
- Hier 18:26 الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج
- Hier 12:54 من شعب تونس و مني أهدي.. لشعب مصر تحية
- Hier 12:44 رد بالك تسأل سي قيس حتى ربع سؤال !
- Hier 12:38 للمرة الأولى.. "ناسا" تطلق اسم عالم مصري على
- Hier 08:32 لماذا تدعم النهضة ، قيس سعيد ؟؟؟.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:45
|18:19
|15:40
|12:19
|06:07
|04:40
|
28°
|33°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-25
|29°-23
|28°-22
|31°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(198 195) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(145 365) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(124 979) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(117 719) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(114 000) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(109 520) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 77 896) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 65 153) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 65 023) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 506) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 64 099) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 63 135) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 61 887) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 57 143) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 52 496) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 494) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 890) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 51 832) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 657) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 51 432) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: موند أفريك : هذه كواليس المشاورات بين ممثلي ''تحيا تونس'' و ''قلب تونس'' و خارطة الطريق المتّفق حولها