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موند أفريك : هذه كواليس المشاورات بين ممثلي ''تحيا تونس'' و ''قلب تونس'' و خارطة الطريق المتّفق حولها

Dimanche 22 Septembre 2019

Dimanche 22 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتمّ بالشأن الفرنسي و دول الساحل و شمال إفريقيا مقالا تحت عنوان
Tunisie, des négociations discrètes pour libérer Nabil Karoui

لمدير تحريره المثير للجدل نيكولا بو الذي تحدث عن لقاء جمع ممثلين عن حركة تحيا تونس و نظرائهم من حزب قلب تونس (حزب نبيل القروي المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و الموقوف بتهم فساد)
و أضاف بو أن شعار الطبقة السياسية في تونس اليوم هو "كل شيء إلا قيس سعيد" فهناك دعوات لتوحيد الصف الحداثي و تجاوز الخلافات للحيلولة دون وصول أستاذ القانون الدستوري المحافظ و المغامر لسدة الحكم في قصر قرطاج ".


و أضاف المقال أن نبيل القروي و بمقتضى تطور الأحداث قد أصبح حصنا ليبراليا و جب التمترس خلفه لقطع الطريق أمام قيس سعيد الإسلامي المنغلق.

و أردف نيكولا بو أن مصادره الخاصة تؤكد له أن هناك مشاورات سرية في الكواليس بين شخصيات محسوبة على يوسف الشاهد و هم رياض الموخر و هشام بن احمد و لزهر العكرمي مع ممثلين عن حزب قلب تونس لايجاد تسوية بين الطرفين.

و عن ملامح هذه الصفقة السياسية بين الاخوة الأعداء قال "بو" فإنها ستكون عبر إخلاء سبيل نبيل القروي المسجون بتهم فساد و تبييض أموال ووضعه في الإقامة الجبرية و اصطفاف السيستام خلفه في الدور الثاني من الرئاسية مقابل الدخول في تحالف حكومي يرأسه الشاهد مع حقائب وزارية لحركة تحيا تونس و ذلك حسب ما أفاد به المقال.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 189562

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 22 Septembre 2019 à 12h 15m |           
لو هذا الخبر صحيح فأعلوا ان الذين انتخبوا لصالح الشاهد اصواتهم ستذهب الى قيس سعيد !!!
كيف يوسف الشاهد الذي ركز حملته على محاربة الفساد يتعاقد مع نبيل القروي فستكون بداية نهاية المشوار السياسي ليوسف الشاهد.

Fessi425  (Tunisia)  |Dimanche 22 Septembre 2019 à 11h 35m |           
إن شاء الله الأستاذ قيس سعيد رئيس تونس



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