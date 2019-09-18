محسن مرزوق: زوز يذهب الشّيرة الطمع وقلة البصيرة

Mercredi 18 Septembre 2019



باب نات

- أقر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق في فيديو نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك بأن الانتخابات ألقت بالعائلة الديمقراطية والوسطية في مأزق. واستشهد مرزوق بما حدث للعائلة الوسطية بالمثل الشعبي '' زوز يذهب الشيرة الطمع وقلة البصيرة''.ودعا محسن مرزوق أنصار العائلة الوسطية الى النزول للميدان وتدارك الهزيمة في الانتخابات التشريعية.وقال محسن مرزوق " الناس الكل يلزمها تهبط للميدان ".وكان مرزوق تحصل على 0.22 في الانتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد، والتي أظهرت تأهل كل من قيس سعيّد (مستقل) ونبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، إلى جولة ثانية لم تُحدد هيئة الانتخابات موعدها بعد.