وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد

توفيت الفنانة الكويتية حياة الفهد، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وتُعد حياة الفهد من أبرز رموز الدراما الخليجية، حيث تركت بصمة واضحة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لعقود، قدّمت خلالها عشرات الأعمال التي أثرت الدراما الخليجية والعربية.

وشاركت حياة الفهد في العديد من الأعمال التي حظيت بانتشار واسع في الكويت والخليج، وأسهمت من خلالها في تطوير المشهد الدرامي، عبر تقديم أدوار متنوعة تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية.
