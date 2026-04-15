إطلاق نار بمدرسة في تركيا يخلف 4 قتلى

قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح الأربعاء في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.
وقال مكرم أونلوير للصحافيين “للأسف، نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا”. وأضاف “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.


الأربعاء 15 أفريل 2026 | 27 شوال 1447
