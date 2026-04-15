إطلاق نار بمدرسة في تركيا يخلف 4 قتلى

Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi



قُتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة تلاميذ وأصيب عشرون آخرون بجروح الأربعاء في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية في محافظة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، وفق ما أعلن المحافظ.وقال مكرم أونلوير للصحافيين “للأسف، نأسف لوقوع أربع وفيات. من بين الضحايا معلم وثلاثة طلاب. كما لدينا عشرون مصابا”. وأضاف “أتى أحد الطلاب إلى المدرسة حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده داخل حقيبته. دخل صفّين وأطلق النار عشوائيا”.