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ترامب: الولايات المتحدة تعرضت للمهانة على المسرح العالمي في عهد بايدن

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Publié le Samedi 02 Mars 2024 - 21:00 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعرضت للمهانة على الساحة العالمية بقيادة رئيس البلاد جو بايدن.

وقال ترامب في خطاب مسجل نشر على شبكة "تروث سوشال" الاجتماعية: "هيبة أمريكا تتراجع، وقد تعرضت للمهانة في الساحة الدولية أمام خصومها، وجو بايدن "المحتال وضعنا على حافة حرب عالمية ثالثة".

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بحسب الرئيس السابق، تشهد الولايات المتحدة حالة من الفوضى، والبلاد يجري تدميرها من الداخل، والاقتصاد الأمريكي منهار بسبب كارثة التضخم.

وأضاف، "سنقول للمحتال جو بايدن: جو، أنت مطرود. لقد كنتَ رئيسا فظيعا".

ويدلي ترامب بشكل متكرر بتصريحات قاسية بحق الزعيم الأمريكي الحالي في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. فقد سبق له أن صرح علنا بأن "بايدن خاضع لسيطرة الفاشيين"، وأنه "صاحب أدنى قدرة فكرية على الإطلاق بين الرؤساء"، وانه "غير مؤهل لمنصبه"، وحتى أنه "غير قادر حتى على الصعود إلى المنصة بمفرده للظهور أمام الجماهير".


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