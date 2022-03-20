ترامب يتهم بايدن بالفشل في وقف الصراع الدائر في أوكرانيا


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 06:12قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن بالفشل في "وقف إراقة الدماء" جراء الصراع الدائر في أوكرانيا.

...

وقال في اجتماع حاشد لمؤيديه في فلوريدا: "ما يحدث هناك كارثة.. نحتاج إلى وقف هذا الجنون. يقول بايدن: لا ينبغي لنا الهجوم، فهذه قوة نووية. لا يجب أن نفعل هذا.. إنه خائف جدا".

ولفت ترامب إلى أنه لو كان رئيسا، لما كان هنالك صراع في أوكرانيا: "لو كنت رئيسا لكم، لما حدث هذا أبدا.. تحدثنا كثيرا في السابق، ولم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ليفعل ذلك أبدا. لقد رأى ضعف (واشنطن)، ورأى أشياء لم يرها من قبل. في بلدنا".
..


وتابع ترامب قائلا: "أنا الشخص الذي أرسل لهم (إلى أوكرانيا) Javelins منذ وقت طويل جدًا (أنظمة صواريخ Javelin المضادة للدبابات).. لقد أرسلت إليهم مئات ومئات من Javelins، بينما أرسل أوباما وبايدن (الرئيس السابق ونائب رئيس الولايات المتحدة) لهم بطانيات".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243069



  4.87% (501442 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاعتدال الربيعي
الأحد 20 مارس 2022 | 17 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:33 15:53 12:34 06:23 04:57
Babnet
12°
Babnet14°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-1216°-915°-916°-1017°-9
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   