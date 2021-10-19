الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان: لبنان يتجه إلى الانهيار الأمني والسلاح يجب أن يكون في يد الجيش

فرانس 24 -

كاد الشعب اللبناني أن ينسى الحرب الأهلية إلا أن رؤية مسلحين وقناصة في شوارع بيروت أيقظ لديهم هاجس هذه الحرب من جديد، ليضاف ذلك إلى معاناتهم اليومية من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان أدنى مقومات الحياة من ماء وكهرباء.فبعد انتظار طويل ولدت حكومة نجيب ميقاتي لكنها اليوم قد تُعطل من جديد على خلفية استدعاء قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لشخصيات مدعومة من الثنائي الشيعي أمل وحزب الله وإذا ما تعطلت الحكومة، فسيكون لبنان أمام عدة سيناريوهات. للوقوف على تحديات المرحلة تستضيف ميرنا الجمال في هذه الحلقة من برنامج "حوار" الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان.... فيديو