1623 حالة.. أكبر إصابة جماعية بكورونا في الأردن

الأناضول -

سجل الأردن، الأربعاء، أكبر حصيلة إصابات جماعية بفيروس كورونا بين عمال أحد المصانع في محافظة العقبة (جنوب)، بواقع 1623 حالة، ما رفع الحصيلة اليومية إلى 7933، وهي الأعلى منذ بدء الجائحة.وقال وزير الصحة نذير عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، إن المصابين في المصنع هم من جنسيات غير أردنية (لم يحددها)، وتم إجراء فحوصات مخبرية لهؤلاء العمال خلال اليومين الماضيين.وتابع: "حال ملاحظة وجود إصابات كبيرة أكبر من المعتاد (...) تم اتخاذ إجراء بعزل المصنع".وأوضح عبيدات أن "هذا هو السبب في تسجيل هذا العدد (7933) وهذه القفزة بالإصابات في المملكة".ولم يسبق أن أعلن الأردن مثل هذه الحصيلة الجماعية المرتفعة، التي تم تسجيلها في المصنع (1623).وبحصيلة الأربعاء، بلغ إجمالي إصابات الفيروس في المملكة 163 ألفا و926، منها ألف و969 وفاة، و94 ألفا و869 حالة تعاف.ويشهد الأردن، منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي، انتكاسة وبائية، حيث سجلت الإصابات أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 56 مليونا و237 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و349 ألفا، وتعافى ما يزيد على 39 مليونا و155 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".