بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا معقل الجمهوريين بفارق 917 صوتا

الأناضول -

كشفت آخر حصيلة للفرز، الجمعة، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترامب في عدد الأصوات، بولاية جورجيا معقل الجمهوريين بفارق 917 صوتًا، بحسب فوكس نيوز.هذا ولا زالت هناك آلاف أوراق الاقتراع تنتظر الفرز، والتي سيكون لها الحسم فيمن يعتلي منصة البيت الأبيض، وفق أسوشييتد برس.وبحتاج بايدن لستة أصوات في المجمع الرئاسي لحسم فوزه بالانتخابات، حيث حصل على 264، فيما حصل ترامب عبى 214 حتى اللحظة.