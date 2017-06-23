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Monde

قائمة مطالب من ''دول المقاطعة'' لقطر

Vendredi 23 Juin 2017
وكالات - قدّمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مطالبها لقطر، والتي شملت: إغلاق قناة “الجزيرة”، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، فيما منحتها مهلة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول في إحدى الدول الأربع، أنها “قدمت 13 مطلبًا للدوحة، تضمنت أيضًا إغلاق القاعدة العسكرية التركية المقامة على الأراضي القطرية، وتوقيف التعاون العسكري مع أنقرة، إضافة إلى ضرورة تسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون، والمطلوبين لدى الدول الأربع، وأن تجمد أصولهم”.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يتعيّن على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يتواجدون على أراضيها.

وتابع المسؤول – دون الخوض في التفاصيل- أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية. مؤكدًا أن “قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع”.


ومن جانبها، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن قائمة المطالب تؤكد أيضًا على أنه “يتعيّن على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حاليًا في قطر”.

وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران، وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب.

وكانت الرئاسة التركية، أعلنت في وقت سابق أمس الخميس، أن “الكويت ستسلّم قطر خلال أيام، قائمة تتضمن مطالب سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية لحل الأزمة”.

وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس، بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيًا مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.


Publié le:2017-06-23 10:34:16

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5 de 5 commentaires pour l'article 144450

Omarelfarouk  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 11h 33m |           
قائمة مطالب هذه ليست سوى قائمة وصايا الهدف منها وضع الإشقاء في قطر تحت الوصاية الصهيونية يأيادي عربية خائنة للوطن والدين.

Mandhouj  (France)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 11h 23m |           
هناك تعاون وثيق عسكري بين تونس و قطر منذ الاستقلال .. لماذا لم يطالب دول الحصار بإنهاء هذا التعاون ؟ زعما على خاطر ما يخافوش من قواتنا العسكرية هناك ؟ يخافون كان من الأتراك !!!! يا عصابة الحصار ، تونس لوحدها يمكن أن تستعمر الامارات بالجندي الرمزي فقط ... يخرب عقولكم .. بولهاء هذا الزمان !

شعوبكم سوف يعصفون بعروشكم .. وهو يوما قريب ..

Mandhouj  (France)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 11h 17m |           
من أهداف الحصار ؛ حتى لا يكون دور لقطر في اليمن .. المخطط السعودي الاماراتي في اليمن :
-دولة لعبد الله صالح ، الدكتاتور الذي تحبه السعودية ،
- دولية في الجنوب موالية للامارات و ليس لروسيا كما كان اليمن الجنوبي ،
- القضاء على الحوثيين، حتى لا تكون لهم دولة ، كل هذا لقطع الطريق عن التوسع الايراني ،

الاشكال هو أن قادة السعودية و الامارات لم يتفطنوا أنهم هم أنفسهم أعداء (...).. ثم لم يفهموا أن كل أموالهم على مدة مائة عام لو اجتمعت لديهم اليوم لا يمكن لهم أن يحاربوا إيران .. أصابهم عماء البصيرة .. مع الأسف .

Abouhamma58  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 11h 05m |           
تتلخص كل هذه الشروط في شرط واحد و هو التطبيع مع إسرائيل و فتح سفارة لها بالدوحة.

Mandhouj  (France)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 10h 52m |           
القاعدة وتنظيم الدولة هم بين أيدي الامارات و مجموعات ضغط دولية (من اسرائل ، أمريكا ، و ليس فقط )، لها أجندة التقسيم في العالم العربي و حتى في دول الماغرب العربي .. أحب من أحب و كره من كره .. تلك هي الحقيقة ، لا داعي للنكران ..

جبهة النصرة هي جيش موازي تموله السعودية السعودية .. لماذا ننكر ؟

قطر لها علاقات مع إيران و ذلك هو الخيار الصحيح .. كما عمان و عديد دول أخرى .. فطز فيكم .

الهلاك الذي يحدث في اليمن اليوم من ورأه ؟ الامارات و السعودية .. هذه جريمة ضد الشعب اليمني .. و إفساد لثروة الشعب السعودي و شعب الامارات .



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