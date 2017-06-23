قائمة مطالب من ''دول المقاطعة'' لقطر

Vendredi 23 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-23 10:34:16

- قدّمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مطالبها لقطر، والتي شملت: إغلاق قناة “الجزيرة”، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، فيما منحتها مهلة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب.ونقلت “رويترز” عن مسؤول في إحدى الدول الأربع، أنها “قدمت 13 مطلبًا للدوحة، تضمنت أيضًا إغلاق القاعدة العسكرية التركية المقامة على الأراضي القطرية، وتوقيف التعاون العسكري مع أنقرة، إضافة إلى ضرورة تسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون، والمطلوبين لدى الدول الأربع، وأن تجمد أصولهم”.وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يتعيّن على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يتواجدون على أراضيها.وتابع المسؤول – دون الخوض في التفاصيل- أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية. مؤكدًا أن “قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع”.ومن جانبها، ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن قائمة المطالب تؤكد أيضًا على أنه “يتعيّن على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حاليًا في قطر”.وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران، وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب.وكانت الرئاسة التركية، أعلنت في وقت سابق أمس الخميس، أن “الكويت ستسلّم قطر خلال أيام، قائمة تتضمن مطالب سعودية وإماراتية وبحرينية ومصرية لحل الأزمة”.وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس، بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيًا مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.