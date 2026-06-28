اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدية سجنان بسبب عطب فجئي

- أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، في بلاغ صادر اليوم الأحد 28 جوان 2026، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكافة الأحياء والمناطق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت، وذلك بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.وأوضحت الشركة أن هذا الاضطراب يعود إلى عطب فجئي طرأ على القناة الرئيسية للجلب المزوّدة لمحطة التصفية بسجنان، مؤكدة أن فرقها الفنية باشرت أشغال الإصلاح.وأضافت أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا بداية من الساعة الرابعة مساء من يوم الاثنين 29 جوان 2026، وذلك فور الانتهاء من إصلاح العطب.ودعت الشركة حرفاءها إلى تفهم هذا الظرف الطارئ، مؤكدة حرصها على إعادة التزويد في أقرب الآجال الممكنة.