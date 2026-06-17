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احصائيات الفيفا: مونديال 2026 يسجل رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري اليومي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 17:48 قراءة: 1 د, 24 ث
      
سجلت كأس العالم 2026 رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري اليومي أمس الثلاثاء حيث بلغ عدد المتفرجين الذين تواجدوا في الملاعب خلال المباريات الأربع المبرمجة 281.223 ألف متفرجا وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقد تجاوز هذا العدد الرقم القياسي السابق البالغ 277.070 ألف متفرجا والذي سجل في 28 جوان 1994 خلال نهائيات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وشهدت أيضا إقامة أربع مباريات في اليوم نفسه.


وأوضح "الفيفا" في بيان نشره على موقعه الرسمي أن "مباريات فرنسا - السنغال والعراق - النرويج و الأرجنتين - الجزائر والنمسا - الأردن استقطبت جماهير غفيرة مما يؤكد الحماس الكبير الذي تحظى به هذه النسخة من البطولة المنظمة بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".
وبعد ستة أيام فقط من انطلاق المنافسات حضر 1.309.652 مليون مشجعا المباريات العشرين الأولى من البطولة بمعدل 65.483 ألف متفرجا لكل مباراة.


ووفقا لل"فيفا" فإن البطولة "تسير بخطى ثابتة" نحو تحطيم الرقم القياسي التاريخي لإجمالي الحضور الجماهيري والذي سجل خلال نسخة عام 1994 بحوالي 3.5 ملايين متفرج "وقد يتم تجاوز هذا الرقم قبل نهاية دور المجموعات".
وقال رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو: "لقد حضر 281.223 ألف مشجعا اليوم (الثلاثاء) إلى ملاعب كأس العالم وهو أعلى حضور جماهيري يسجل على الإطلاق في تاريخ البطولة "
وأضاف: "سيبقى يوم 16 جوان 2026 محفورا في تاريخ كأس العالم. لا أستطيع أن أشكر جماهيرنا بما يكفي على ما أضفوه من ألوان وأجواء ومشاعر رائعة إلى هذه البطولة. إن كأس العالم 2026 الأكثر شمولا حتى الآن تواصل إظهار مدى حب العالم لرياضتنا وكيف توحد كرة القدم شعوب العالم."
كما ذكرت الهيئة الدولية المشرفة على كرة القدم بأن العائدات المالية التي تحققها كأس العالم يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم للرجال والنساء والشباب داخل الاتحادات الأعضاء ال211 التابعة لل"فيفا".
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