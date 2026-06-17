مدنين: تواصل تنفيذ تدخّلات لخدمة لمصلحة العامة في إطارالبرنامج الوطني لأنسنة العقوبة وتكريسا للعدالة الإصلاحية

يواصل عدد من المنتفعين بالعقوبات البديلة القيام بأشغال مختلفة بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة حومة السوق، شملت دهن قسم الاستعجالي ومحيطه الخارجي وتحسين مظهره، الى جانب إنجاز أشغال صيانة بالشبكة الكهربائية مكنت من إصلاح عطب حصل منذ سنوات، وذلك في إطار البرنامج الوطني لأنسنة العقوبة الذي تشرف عليه وزارة العدل وخدمة للعدالة الاصلاحية، وفق المشرف على مكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش.وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية تأتي في إطار مبادرات استثنائية اطلقها مكتب المصاحبة بمدنين ترتكز على توزيع المنتفعين بالعقوبات البديلة حسب اختصاصهم على المؤسسات وفق حاجياتها، بما يضفي نجاعة أكبر على مساهمتهم، ويضمن في نفس الوقت تحقيق أهداف العدالة الاصلاحية وخدمة الصالح العام، ويجعل من العمل لفائدة المصلحة العامة آلية فعّالة ورافدا لمعاضدة جهود المؤسسة وخدمة المجتمع.وأبرز أنّ هذه المبادرات الاستثنائية النوعية تمنح المنتفع فرصة ايجابية للمشاركة في تنمية محيطه، والمساهمة الفعلية في خدمة المصلحة العامة، وترسيخ قيم العمل والانتماء والمواطنة الفاعلة لديه، وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.كما شارك عدد من المنتفعين بالعقوبات البديلة في حملة نظافة واسعة نفذتها بلدية جربة ميدون، جسّدت دور العدالة الإصلاحيّة في خدمة المجتمع، وترسيخ المسؤولية البيئية وثقافة المحافظة على البيئة والمحيط، وذلك في اطار سلسلة من التدخلات البيئية المماثلة التي شارك فيها عدد من المنتفعين بالعقوبات البديلة في عدة بلديات وخاصة بجزيرة جربة.ولفت بخوش إلى أن مكتب المصاحبة بمدنين، الذي يغطي ولايتي مدنين وتطاوين مرجع نظر استئناف مدنين، والمكلف بتاطير ومرافقة المنتفعين بالعقوبات البديلة، انطلق في عمله منذ سنة 2021 ليصل عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة الى الفي منتفع حتى سنة 2025، توزعوا على 120 مؤسسة عمومية بين الولايتين.