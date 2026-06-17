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باجة: برنامج متنوع يؤثث فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية من 19 الى 21 جوان الجاري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 18:09 قراءة: 1 د, 48 ث
      
تزامنا مع موسم الحصاد للزراعات الكبرى، تنتظم أيام 19 و20 و21 جوان الجاري، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان "السنابل الذهبية: مهرجان القمح بباجة" ، وفق ما أعلنه رئيس جمعية منتدى  تنمية تراث وبيئة محمد بن عيش، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية بقصر بلدية باجة.
وأوضح بن عيش لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش الندوة، أن كل فعاليات المهرجان ستدور بساحة بلدية باجة، وتشمل خاصة ندوة علمية بعنوان "أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية"،  وقرية حرفية، وعرضا للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي، وأنشطة رياضية وثقافية، وورشات نقاش وعرض طهي للمأكولات المحلية.
وأشار إلى أن هيئة المهرجان حرصت على تنظيمه رغم الصعوبات، وغياب تفاعل عدد من الأطراف ومنها الشركات الفلاحية، وذلك حرصا على الترويج لولاية باجة ذات التاريخ العريق في الإنتاج الفلاحي والتي شهدت تنظيم مهرجان للسنابل الذهبية سنة 1935، وفق قوله.

وتم خلال الندوة الصحفية الإعلان عن برنامج المهرجان، ويتضمن ورشة لتثمين التراث المادي واللامادي وأهمية بعث متحف فلاحي وقرية حرفية تحت شعار "باجة ذاكرة السنابل ومخبر التنمية"، ومعرضا فلاحيا وتجاريا، وورشة للسينما بعنوان "الشباب وموسم الحصاد"، وعرض الطهي للماكولات التقليدية، وحفلا موسيقيا تراثيا للفنان يوسف الوسلاتي، ويوما حقليا تحت شعار "شباب ونساء الابداع لاستدامة الحصاد"، وعروضا للفروسية.
وبالمناسبة، استعرض عدد من المشاركين في المهرجان، من هياكل علمية وثقافية ومجتمع مدني، مساهماتهم في تأثيث المهرجان، على غرارمركز البحوث الزراعية بباجة الذي ينظم فقرات علمية لدعم قطاع الحبوب باعتباره قطاعا سياديا حيث تمتد زراعات الحبوب في تونس على مساحة مليون و300 الف هكتار، وتحتل  أولوية على المستوى الوطنى والدولي لأهمية القمح الصلب التونسي  في الأسواق العالمية بفضل نوعيته عالية الجودة، وفق مدير المركز بشير بن نونة.
وأكد المصدر ذاته على أهمية لابتكارات العلمية والتطوير المتواصل  للقطاع، مشيرا إلى أنّ ندوة علمية بعنوان "أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية"، ستحاول الإجابة على أسئلة علمية لرفع جودة المنتوج، والتحكّم في الإنتاجية والاستدامة، وتثمين سلاسل الإنتاج في قطاع الحبوب.  

من جانبها، قالت مديرة المكتبة الجهوية  بباجة، شاذلية بوزيدي،أنّه بمناسبة المهرجان سينتظم معرض لأهم إصدرات المكتبة، وورشات رسم، ومعرضا للكتب حول الفلاحة، ومنوعة تنشيطية للأطفال، وندوة علمية بعنوان "الزراعة والحصاد بباجة بين الماضي والعصر التكنلوجي والعولمة".
بدورها أكّدت ممثلة الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة، ألفة اللافي، على أهمية المهرجان في التعريف بالجهة، وعلى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لانجاح المهرجان.
واعتبر عدد من المتدخلين في الندوة الصحفية أن المهرجان يمثّل امتدادا لمخزون أهالي باجة الثقافي،وعاداتهم في التعاطي مع الحبوب، داعين الى تثمينها وبعث مشاريع لتحويلها والى احياء عدد من المـأكولات التقليدية المرتكزة على القمح .
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