مركز إفادة ينظم ثلاث دورات تكوينية لفائدة الجمعيات حول الامتثال لقواعد الحوكمة خلال جويلية 2026

أعلن مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة" بالشراكة مع لجنة التحاليل المالية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن تنظيم ثلاث دورات تكوينية لفائدة الجمعيات خلال شهر جويلية 2026، وذلك في إطار دعم قدرات مكونات المجتمع المدني وتعزيز التزامها بقواعد الحوكمة والشفافية.وستتناول الدورات التكوينية موضوع "الإطار التنظيمي للجمعيات: كيفية الامتثال لقواعد الحوكمة" بهدف تعريف الجمعيات بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاطها وتطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة داخل هياكلها.وتنطلق الدورة الأولى يومي 4 و5 جويلية بمدينة سوسة لفائدة الجمعيات الناشطة بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.أما الدورة الثانية فستنتظم يومي 7 و8 جويلية بمقر مركز "إفادة" بالعاصمة لفائدة الجمعيات المتواجدة بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان.وستخصص الدورة الثالثة للجمعيات الناشطة بولايات الشمال الغربي وهي جندوبة وباجة والكاف وسليانة، وذلك يومي 11 و12 جويلية المقبل بمدينة طبرقة.وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الجمعيات التونسية في مجالات الحوكمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية بما يساهم في دعم الشفافية وحسن التصرف داخل مؤسسات المجتمع المدني.