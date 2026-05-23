JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:14 Tunis

وزير الصحة: الرقمنة الصحية آلية لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a118a582673d3.47442575_fknejgpmohlqi.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Mai 2026 - 12:05 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة بالمدير العام والرئيس التنفيذي لأوريدو تونس إياس نايف عساف لمتابعة مشروع المستشفى الرقمي والتحول الرقمي في القطاع الصحي، أن الرقمنة الصحية هي آلية لتقريب الخدمات من المواطن، وتقليص الفوارق بين الجهات، وحماية المعطيات الصحية، ودعم استقلالية القرار الصحي والتكنولوجي.

وأضاف بلاغ وزارة الصحة اليوم السبت على صفحتها على فيسبوك ان اللقاء تناول كذلك سبل دعم البنية الرقمية للمنظومة الصحية، بما يحسّن سرعة التشخيص والتدخل، خاصة في مجالات التليراديولوجيا، وطبّ الاستعجالي وربط المؤسسات الصحية بحلول رقمية آمنة.


كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الاستعداد لتظاهرة " TeleHealth Tunisia 2026" التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، كموعد دولي لدعم مكانة تونس في الصحة الرقمية، والطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي الصحي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329847

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 ماي 2026 | 6 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:12
19:28
16:06
12:23
05:06
03:21
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-16
27°-17
27°-18
29°-18
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No