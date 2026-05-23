وزير الصحة: الرقمنة الصحية آلية لتقريب الخدمات من المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات

أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة بالمدير العام والرئيس التنفيذي لأوريدو تونس إياس نايف عساف لمتابعة مشروع المستشفى الرقمي والتحول الرقمي في القطاع الصحي، أن الرقمنة الصحية هي آلية لتقريب الخدمات من المواطن، وتقليص الفوارق بين الجهات، وحماية المعطيات الصحية، ودعم استقلالية القرار الصحي والتكنولوجي.وأضاف بلاغ وزارة الصحة اليوم السبت على صفحتها على فيسبوك ان اللقاء تناول كذلك سبل دعم البنية الرقمية للمنظومة الصحية، بما يحسّن سرعة التشخيص والتدخل، خاصة في مجالات التليراديولوجيا، وطبّ الاستعجالي وربط المؤسسات الصحية بحلول رقمية آمنة.كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الاستعداد لتظاهرة " TeleHealth Tunisia 2026" التي ستحتضنها تونس من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، كموعد دولي لدعم مكانة تونس في الصحة الرقمية، والطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي الصحي.