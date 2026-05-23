ورشة علمية بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير حول الكشف المبكر عن مرض السكري وتقييم مخاطر القلب

تنظم، الجمعية التونسية لعلم النفس العصبي والغدد الصماء والمناعة (AT-PNEI) بالتعاون مع المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير، ورشة علمية بعنوان "القياس غير الجراحي لمنتجات الغليكاسيون المتقدمة : التنبؤ بمرض السكري وتقييم مخاطر أمراض القلب والشرايين”، وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بمقر المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم جهاز "AGE Reader" الطبي المعتمد سريريا والذي يتيح قياس منتجات الغليكاسيون المتقدمة بطريقة غير جراحية بوصفها مؤشرات حيوية مهمة للصحة الأيضية بما يساعد على الكشف المبكر عن مخاطر الإصابة بمرض السكري وتقييم مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.


وأكد المنظمون أن اللقاء سيكون مناسبة علمية تفاعلية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في مجال التشخيص والوقاية الصحية.
