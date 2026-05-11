JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:29 Tunis

سفارة تونس بإيطاليا: اتفاق تونسي إيطالي لدعم الاستثمار والتعاون في قطاع السيارات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a023eab8306e9.19658699_ofmqphjngielk.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Mai 2026 - 21:35 قراءة: 0 د, 58 ث
      
خصصت جلسة عمل عقدها مؤخرا، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا، محمد الهادي الشيحاوي، مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا، "Gianmarco Giorda"، للترويج لكلّ من منتدى الأعمال التونسي-الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار، المزمع تنظيمهما بتونس على التوالي أيام 24 و25 و26 جوان 2026.

وتمّ الاتفاق خلال اللقاء، على مشاركة هذه الجمعية، التي تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية في قطاع صناعة السيّارات بإيطاليا، إذ تضمّ أكثر من 550 شركة عضوا، من بينها كبرى الشركات الإيطالية والأجنبية الناشطة في إيطاليا، وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.


كما تمت دعوة أعضاء الجمعية وتشجيعهم على حضور الموعدين الاقتصاديين البارزين، باعتبارهما فضاء متميزا للتواصل المباشر مع نظرائهم التونسيين وبحث سبل إرساء شراكات جديدة.


ومثّل اللقاء مناسبة لبحث آفاق تعاون جديدة بين السفارة وجمعية "ANFIA"، من خلال تنظيم مبادرات مشتركة للتعريف بفرص التعاون والاستثمار والتبادل التجاري في هذا القطاع الحيوي.

وتم في هذا الإطار، الاتفاق بالشراكة مع مكتب مركز النهوض بالصادرات في إيطاليا، على تنظيم بعثة لرجال أعمال تونسيين إلى مدينة "بيمونتي"، المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات، بهدف تنظيم يوم اقتصادي تونسي للتعريف بالإمكانات الاقتصادية، التي تزخر بها تونس في هذا القطاع، إلى جانب عقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات التونسية ونظيراتها الإيطالية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329114

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 ماي 2026 | 24 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:58
19:19
16:04
12:23
05:15
03:34
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet35°
21° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-17
29°-15
28°-16
28°-14
29°-17
  • Avoirs en devises 25732,2
  • (11/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (11/05)
  • 1 $ = 2,87132 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/05)     2823,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/05)   28128 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>