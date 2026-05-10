السفير الروسي بتونس: المبادلات التجارية تجاوزت 1.8 مليار دولار وتونس شريك موثوق لروسيا

أكد سفير روسيا لدى تونس، ألكسندر زولوتوف، أن تونس تعد من “الشركاء التقليديين والموثوقين” لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على تطور التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.وأوضح الدبلوماسي الروسي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة لـالمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا – العالم الإسلامي بمدينة قازان من 12 إلى 17 ماي الجاري، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تجاوز، ما يجعل تونس في صدارة الشركاء التجاريين الأفارقة لروسيا.وأشار إلى أن زيت الزيتون التونسي يواصل تعزيز حضوره داخل السوق الروسية، مؤكدا أن المستهلك الروسي أصبح أكثر إقبالا على المنتوجات التونسية، خاصة في المجال الغذائي.وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد السفير الروسي أن السياح الروس عادوا تدريجيا إلى الوجهة التونسية، رغم غياب الرحلات الجوية المباشرة، معتبرا أن صورة تونس الإيجابية في روسيا، بفضل تراثها التاريخي وتنوعها الحضاري وجودة خدماتها السياحية، ما تزال تمثل عامل جذب مهما للسياح الروس.وأضاف أن الطلب على قضاء العطل في تونس “ما يزال كبيرا”، وهو ما دفع عددا من وكلاء الأسفار إلى البحث عن حلول وطرق جديدة للاستجابة لهذا الطلب.وأكد زولوتوف أن منتدى قازان أصبح منصة اقتصادية ودبلوماسية بارزة لتعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن نسخة السنة الماضية شهدت مشاركة شخصيات سياسية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام من نحووأوضح أن المنتدى يوفر فرصا مهمة للمؤسسات الاقتصادية التونسية، سواء العمومية أو الخاصة، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، خاصة في قطاعات الاستثمار والصيرفة الإسلامية وصناعة الحلال.كما أشار إلى وجود اتصالات أولية بين الجانبين التونسي والروسي في مجالات الصيرفة الإسلامية والمنتجات الحلال، معبرا عن أمله في ترجمة هذه المشاورات إلى مشاريع فعلية خلال الفترة القادمة.وفي حديثه عن الشركات الناشئة ورواد الأعمال، اعتبر السفير الروسي أن المنتدى يمثل فضاء مناسبا للمستثمرين الشبان الباحثين عن فرص تعاون وشركاء موثوقين، بفضل المكانة الدولية التي بات يحظى بها المنتدى في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية.وبخصوص مجموعة بريكس، أكد زولوتوف أن المجموعة أصبحت تحظى باهتمام متزايد من قبل العديد من الدول، وهو ما يعكس وزنها المتنامي على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن آفاق التعاون مع تونس “تبقى قائمة”، لكنها تتطلب اهتماما رسميا ومشاورات لتحديد مجالات التعاون الممكنة.كما شدد السفير الروسي على أن بلاده تعتزم مواصلة تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، في إطار شراكة تقوم على “المنفعة المتبادلة”، معتبرا أن إفريقيا أصبحت تتجه تدريجيا نحو لعب دور أكبر في المشهد الدولي.