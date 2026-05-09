كاس تونس للكرة الطائرة - الترجي الرياضي يلتحق بالنجم الساحلي في الدور النهائي
تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة، عقب فوزه اليوم السبت على النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة الثانية للدور نصف النهائي التي احتضنتها قاعة الزواوي.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:
* 25-17
* 25-23
* 25-19
وكان النجم الرياضي الساحلي قد ضمن تأهله إلى المباراة النهائية أمس الجمعة، إثر فوزه على مولدية بوسالم بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي يوم السبت القادم بالقاعة متعددة الاختصاصات بـرادس، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
