أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 02 ماي إلى 09 ماي 2026 )
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 02 ماي إلى 09 ماي 2026 )حسب ترتيبها الزمني:
02 ماي* أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي على اللقاء التدريبي لحجيج ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.
* عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
* كشف التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة بين 1 أفريل 2025 و1 أفريل 2026 تراجعا بنسبة 40 بالمائة في الاعتداءات ضد الصحفيين، بعد تسجيل 154 اعتداء مقابل 267 في الفترة السابقة.
* أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إقرار إضراب عام بيوم واحد مرفوق بمسيرة احتجاجية.
* تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي مختص في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا.
03 ماي* نظم الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بمدينة طبرقة ملتقى علميا دوليا حول الإجراءات الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة.
* تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة المهدية وإيقاف خمسة أشخاص.
* نجحت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد في تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي.
04 ماي* أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الذكرى السبعين لإحداثها.
* أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي الحرص على تطوير العلاقات الدبلوماسية وتنويع الشراكات.
* قدمت وزارة الشؤون الدينية توجيهات للحجيج قبل انطلاق رحلات البقاع المقدسة.
* التقى رئيس مجلس نواب الشعب ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية وأعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب.
* أصدرت مجلس الصحافة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة دعت فيه إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.
05 ماي* استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسي الغرفتين التشريعيتين، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات.
* شدد رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز صلاح الزواري على ضرورة إعداد نصوص جديدة لتنظيم الصفقات العمومية.
* نجحت وحدات الحرس الوطني في تفكيك شبكة دولية لتهريب القنب الهندي وكشف مسالك غسل الأموال عبر العملات الرقمية.
* قدمت هيئة الوقاية من التعذيب تقريرا حول ذوي الإعاقة في السجون التونسية.
* أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بزي استعداد ثلاث شركات أمريكية لتوسيع نشاطها في تونس.
* أعلنت منظمة محامون بلا حدود تلقيها قرارا بتعليق نشاطها.
* أصدرت بلدية المرسى قرار إخلاء فوري لبناية “قبة الهواء”.
06 ماي* أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن بين 11 و30 سنة ضد نور الدين البحيري وآخرين في قضية “الجوازات المفتعلة”.
* التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بسفير كندا لدى تونس.
* أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتخاب رئيسها زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.
07 ماي* استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في لقاء تناول سير عدد من المرافق العمومية.
* انطلقت أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة.
* أوضحت وزارة الداخلية أن عدد الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس يبلغ 33524 مقيما.
* قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن سيف الدين مخلوف أربع سنوات.
* أطلق الاتحاد الأوروبي منصة رقمية لخريطة البرامج الممولة في تونس.
* صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد زياد الهاني.
* أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر ضد زياد الهاني.
08 ماي* بحث سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة مع رئيس مجموعة يوميوري شيمبون سبل تعزيز الحضور الإعلامي التونسي في اليابان.
* تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجامعة الوطنية للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
* أكدت وزارة الداخلية العمل على إيجاد حلول للازدحام المروري بمنطقة بن عروس.
* ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموعد تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.
* شدد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال احتفال بيوم أوروبا، على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.
09 ماي* انتظمت جلسة عمل ببلدية تونس حول صيانة ساحة برشلونة.
* أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني الذكرى الثالثة لاستشهاد الوكيل أول خير الدين اللافي، الذي استشهد خلال أحداث هجوم جربة 2023.
