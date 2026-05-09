أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال أسبوع (من 02 ماي إلى 09 ماي 2026 )

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 02 ماي إلى 09 ماي 2026 )حسب ترتيبها الزمني:* أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي على اللقاء التدريبي لحجيج ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.* عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.* كشف التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة بين 1 أفريل 2025 و1 أفريل 2026 تراجعا بنسبة 40 بالمائة في الاعتداءات ضد الصحفيين، بعد تسجيل 154 اعتداء مقابل 267 في الفترة السابقة.* أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إقرار إضراب عام بيوم واحد مرفوق بمسيرة احتجاجية.* تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي مختص في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا.* نظم الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة بمدينة طبرقة ملتقى علميا دوليا حول الإجراءات الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة.* تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة المهدية وإيقاف خمسة أشخاص.* نجحت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد في تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي.* أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الذكرى السبعين لإحداثها.* أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي الحرص على تطوير العلاقات الدبلوماسية وتنويع الشراكات.* قدمت وزارة الشؤون الدينية توجيهات للحجيج قبل انطلاق رحلات البقاع المقدسة.* التقى رئيس مجلس نواب الشعب ممثلين عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية وأعضاء المجلس المحلي بمجاز الباب.* أصدرت مجلس الصحافة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة دعت فيه إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.* استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسي الغرفتين التشريعيتين، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات.* شدد رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز صلاح الزواري على ضرورة إعداد نصوص جديدة لتنظيم الصفقات العمومية.* نجحت وحدات الحرس الوطني في تفكيك شبكة دولية لتهريب القنب الهندي وكشف مسالك غسل الأموال عبر العملات الرقمية.* قدمت هيئة الوقاية من التعذيب تقريرا حول ذوي الإعاقة في السجون التونسية.* أعلن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بزي استعداد ثلاث شركات أمريكية لتوسيع نشاطها في تونس.* أعلنت منظمة محامون بلا حدود تلقيها قرارا بتعليق نشاطها.* أصدرت بلدية المرسى قرار إخلاء فوري لبناية “قبة الهواء”.* أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب أحكاما بالسجن بين 11 و30 سنة ضد نور الدين البحيري وآخرين في قضية “الجوازات المفتعلة”.* التقى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بسفير كندا لدى تونس.* أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتخاب رئيسها زياد دبار نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحفيين.* استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في لقاء تناول سير عدد من المرافق العمومية.* انطلقت أولى رحلات الحجيج التونسيين إلى البقاع المقدسة.* أوضحت وزارة الداخلية أن عدد الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس يبلغ 33524 مقيما.* قضت محكمة الاستئناف بتونس بسجن سيف الدين مخلوف أربع سنوات.* أطلق الاتحاد الأوروبي منصة رقمية لخريطة البرامج الممولة في تونس.* صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد زياد الهاني.* أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر ضد زياد الهاني.* بحث سفير تونس بطوكيو أحمد الشفرة مع رئيس مجموعة يوميوري شيمبون سبل تعزيز الحضور الإعلامي التونسي في اليابان.* تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجامعة الوطنية للبلديات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.* أكدت وزارة الداخلية العمل على إيجاد حلول للازدحام المروري بمنطقة بن عروس.* ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموعد تقديم الترشحات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.* شدد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال احتفال بيوم أوروبا، على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.* انتظمت جلسة عمل ببلدية تونس حول صيانة ساحة برشلونة.* أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني الذكرى الثالثة لاستشهاد الوكيل أول خير الدين اللافي، الذي استشهد خلال أحداث هجوم جربة 2023.