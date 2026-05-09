بورصة تونس تنهي معاملات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 2،9 بالمائة

سيطر المنحى التفاؤلي على بورصة تونس خلال الأسبوع الممتد، من 4 ماي إلى 8 ماي 2026، وتطوّر توننداكس بنسبة 2،9 بالمائة، وأدرك مستوى 16525،74نقطة. وقدّر تطوّر الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2026، ب22،3 بالمائة، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".واتسم الأسبوع بتباطوء نسق المعاملات، الذي بلغ 62 مليون دينار، وشهدت الفترة ذاتها تبادل كتلتين من اسهم تلنات القابضة (3،5 مليون دينار(.وعاد أفضل أداء خلال الأسبوع، إلى سهم بنك تونس والإمارات، وزاد سعره، بنسبة 18 بالمائة، وبلغ مستوى 7،120 دينار، ولم يجذب السهم أي معاملات.وتطوّر سعر سهم الشركة التونسية للسيارات، على مدار الأسبوع، بنسبة 17،6 بالمائة، وأدرك مستوى 73،500 دينار، واستحوذ السهم على معاملات بقيمة 2،5 مليون دينار.في المقابل، شمل التراجع سهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، الذي فقد 18،1 بالمائة من قيمته، ووصل سعره إلى مستوى 9،830 دينار، وسط معاملات هزيلة لم تتجاوز 6 آلاف دينار.وتقهقر سهم أوفيس بلاست، بدوره، بنسبة 6،1 بالمائة، وأنهى الأسبوع عند سعر 1،690 دينار. وراكم السهم معاملات بقيمة 183 ألف دينار.وتميز سهم الشركة التونسية للبلور، بأدائه هذا الأسبوع ، واستأثر على معاملات بقيمة 6،2 مليون دينار، واختتم الأسبوع عند سعر 26،690 دينار بعد ارتفاعه بنسبة 11،2 بالمائة.