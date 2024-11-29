بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الرابعة ذهابا

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستجرى غدا السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال :



المجموعة الاولى

قاعة الزواوي



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الترجي الرياضي - نسر الهوارية

قاعة المرسى

مستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس

قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد



المجموعة الثانية

قاعة قليبية

الاولمبي القليبي - النادي الصفاقسي

قاعة حمام الانف

نادي حمام الانف - اتحاد نقل صفاقس

قاعة حمام الغزاز

فتح حمام الغزاز - النجم الساحلي