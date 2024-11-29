بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الرابعة ذهابا
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستجرى غدا السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال :
المجموعة الاولى
قاعة الزواوي
المجموعة الاولى
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - نسر الهوارية
قاعة المرسى
مستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد
المجموعة الثانية
قاعة قليبية
الاولمبي القليبي - النادي الصفاقسي
قاعة حمام الانف
نادي حمام الانف - اتحاد نقل صفاقس
قاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - النجم الساحلي
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