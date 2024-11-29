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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج الجولة الرابعة ذهابا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 13:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة ذهابا لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة التي ستجرى غدا السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال :

المجموعة الاولى
قاعة الزواوي
...

الترجي الرياضي - نسر الهوارية
قاعة المرسى
مستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس
قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد

المجموعة الثانية
قاعة قليبية
الاولمبي القليبي - النادي الصفاقسي
قاعة حمام الانف
نادي حمام الانف - اتحاد نقل صفاقس
قاعة حمام الغزاز
فتح حمام الغزاز - النجم الساحلي


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