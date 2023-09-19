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وزراتا التجهيز واملاك الدولة مستعدتان لمساعدة المقاطع المجاورة للطريق السيارة تونس جلمة على العودة الى نشاطها

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 19:48 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عبرت وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري ووزير املاك الدولة محمد الرقيق عن استعدادهما الكامل لايجاد الحلول الملائمة لتستعيد المقاطع المجاورة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة نشاطها في أقرب الآجال على أن يتولى أصحابها خلاص مستحقات الدولة.

وعقدت الزنزري و الرقيق، الثلاثاء جلسة عمل لمتابعة وضعية نشاط عدد من المقاطع المجاورة لمشروع الطريق السيارة تونس جلمة التي توقفت عن النشاط في ظل خطط لانجاز هذه الطريق

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وحضر الجلسة ثلة من إطارات الوزارتين الى جانب المدير العام للمحاسبة والاستخلاص بوزارة المالية وعدد من أصحاب المقاطع المعنية.

وتابع المشاركون مستوى تقدم تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن جلسة العمل المنعقدة في 04 جويلية 2023 ومدى التقدم في معالجة الوضعيات العالقة .

واستعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة المقاطع المعنية على استعادة نشاطها ومواصلة توفير المواد المقطعية اللازمة لاستكمال إنجاز مشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس-جلمة في أحسن الظروف.


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