وزارة التجهيز تذكر بكيفية الحصول على قرض دون فائدة لبناء ماجل

ذكرت وزارة التجهيز والإسكان، بإمكانية الحصول على قرض من بي هاش بنك لبناء ماجل بغاية تخزين مياه الأمطار.



وقدمت الوزارة، وفق ما نشرته، الإثنين، شروط الحصول على القرض للغرض، بقيمة أقصاها 20 ألف دينار بصفر فائدة على أن يقع سداده على مدى 7 سنوات.





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وأوضحت الوزارة أنّ الإستجابة لطلبات التمتع بقرض يتم في حدود الاعتمادات المرصودة والمقدرة بـ2 مليون دينار، وفق ما تم التنصيص عليه بقانون المالية لسنة 2023.



وحُددت السن القصوى للانتفاع بهذا الإمتياز ب68 سنة مع توفر دخل شهري فردي خام لا يتجاوز 4953 دينار، علاوة على امتلاك مسكن فردي قابل لإنجاز ماجل.



وتتمثل إجراءات الحصول على القرض في تقديم مطلب كتابي لإحدى فروع بي هاش بنك مصحوبا بملف فني معد من قبل مكتب دراسات هندسية أو مهندس مستشار اختصاص هندسة مدنية أو الخرسانة المسلحة أو ما يماثلها.



ويجب أن يحتوي الملف على دراسة فنية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية مع تقديرات مالية لإنجازالماجل.



يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 نص في فصله 28 على تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة، لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023، ويتم تسديدها على فترة أقصاها 7 سنوات.



وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه القروض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان وبي هاش بنك.



والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يندرج في إطار مقاومة وضعية الفقر المائي، الذّي تعيشه تونس، إثر تراجع حصّة الفرد من المياه إلى ما دون 400 متر مكعب في السنة.



وتعيش البلاد نقصا في التساقطات منذ 5 سنوات وتراجعت مخزونات المياه بالسدود إلى أقل من 30 بالمائة من قدراتها إلى حدود موفى أوت 2023.

