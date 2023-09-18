البطولة التركية - مرتضى بن وناس ينقذ فريقه قاسم باشا من الخسارة امام الانياسبور

انقذ المدافع الدولي التونسي مرتضى بن وناس فريقه قاسم باشا من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 3-3 امام الانياسبور في المباراة التي اقيمت امس الاحد لحساب الجولة الخامسة لبطولة تركيا لكرة القدم

ومنح مرتضى بن وناس فريقه نقطة التعادل بهدف متاخر في الدقيقة 87 ليرفع قاسم باشا رصيده الى 6 نقاط في المركز الحادي عشر بفارف الاهداف خلف هاتايسبور بينما يحتل الانياسبور المركز الثامن بمجموع 7 نقاط بفارق الاهداف امام بيشكتاش.

وهو الهدف الثاني لمرتضى بن وناس في بطولة الموسم الحالي بعدما سجل في الجولة الافتتاحية في شباك انقرة غوجو.





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