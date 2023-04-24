قابس :  مشاركات من تونس والخارج في الدورة 15 لمهرجان مطماطة الدولي

تنتظم الدورة 15 لمهرجان مطماطة الدولي من 28 أفريل الى 01 ماي 2023، وتتضمن مجموعة من الفقرات الثقافية التي تسعى من خلالها هيئة هذا المهرجان الى دفع النشاط السياحي بالمنطقة.



وسيكون الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان وفق ما أفاد لمراسل "وات " رئيس جمعية هذا المهرجان عادل ختروش، يوم 29 أفريل باستعراض يشمل لوحات فلكلورية تبرز الموروث الثقافي والتراثي بمطماطة على غرار العرس التقليدي والمرحول والميازة وجمل عاشورا واللباس الأمازيغي.

وستشارك في هذا الاستعراض العديد من فرق الفنون الشعبية من ولايات قابس وقبلي وتوزر ومدنين وتطاوين اضافة الى فرق فلكلورية من ليبيا والجزائر ولبنان.

كما ستشتمل هذه الدورة على معرض للصناعات التقليدية سيشارك فيه 70 عارضا وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات حرفية متنوعة، فضلا عن تنظيم مسابقة في الأكلة الشعبية وعرضا للموضة والأزياء التقليدية وأمسية نسائية وتظاهرة تنشيطية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تتضمن الدورة الجديدة لمهرجان مطماطة الدولي ثلاث سهرات فنية سيؤثثها جنجون والكيلاني طليق والفنانة زهرة أمين.



