مستقبل الرجيش يرفع قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة مباراته امام النادي الافريقي

مستقبل الرجيش يرفع قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة مباراته امام النادي الافريقي

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 08:14 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قرر مستقبل الرجيش تقديم قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت الفريق بالنادي الافريقي يوم الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الثالثة عشرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان مستقبل الرجيش انقاد الى الخسارة بهدف دون رد سجله ادم قرب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وهي هزيمة حكمت على الفريق بالنزول الى الرابطة المحترفة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الاخير.

وقال مستقبل الرجيش في بيان اصدره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "اثر الفضيحة التحكيمية التي تعرض لها الفريق اليوم (الاحد) من حرمانه من ضربة جزاء واقصاء مؤمن الزبيدي ثم التراجع بعد تفطن المساعد للخطأ الكارثي من الحكم مما إنجر عنه توقف اللعب لمدة 8 دقائق لتستأنف المباراة بخطأ تحكيمي كارثي بإحتساب هدف غير شرعي للنادي الإفريقي مسبوق بتسلل مما إنجر عنه تأثير مباشر على نتيجة المباراة المصيرية والتي تحكمت في مصير فريقنا، فقد قررت الهيئة المديرة مواصلة الدفاع عن حق النادي وتقديم قضية عدلية ضد الحكم محمد الفني بتهمة التلاعب بنتيجة المباراة".


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