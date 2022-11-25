كاس العالم 2022 - السنغال تنعش امالها في سباق التاهل وتقصي قطر المستضيفة

انعش المنتخب السنغالي اماله في التاهل الى الدور الثاني لكاس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره القطري المستضيف 3-1 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة على استاد الثمامة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.





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وبادر المنتخب السنغالي بافتتاح التسجيل عن طريق بولاي ديا (41) قبل ان يضيف الهدف الثاني بواسطة فامارا دييدهيو (48). وذلل المنتخب القطري الفارق عبر محمد مونتاري (78) لكن المنتخب السنغالي اعاد الفارق الى سابق عهده بهدف ثالث حمل توقيع بامبا دينغ (84).ورفع منتخب "اسود التيرانغا" الذي كان خسر في الجولة الافتتاحية امام نظيره الهولندي بهدفين دون رد رصيده الى 3 نقاط منعشا حظوظه في سباق الترشح قبل مقابلته الاخيرة في الدور الاول امام نظيره الاكواتوري يوم الثلاثاء المقبل على استاد خليفة الدولي على الساعة الرابعة بعد الظهر.وفي المقابل، فقد المنتخب القطري كامل حظوظه في الترشح الى الدور الثاني اثر هذه الهزيمة الثانية على التوالي بعد الاولى امام نظيره الاكواتوري بثنائية نظيفة ليتذيل المجموعة بلا رصيد. ويختتم منتخب "العنابي" مشاركته في المونديال يوم الثلاثاء المقبل بملاقاة نظيره الهولندي على استاد البيت على الساعة الرابعة بعد الظهر.يذكر انه في اطار الجولة الثانية ايضا من المجموعة ذاتها، يلاقي المنتخب الهولندي نظيره الاكواتوري على الساعة الخامسة مساء من اجل حسم الصدارة.