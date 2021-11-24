القصرين:  تحرك إحتجاجي إقليمي لأصحاب الشهائد العليا المشمولين يقانون 38 للتنديد برفضهم القاطع لقرار رئيس الجمهورية

وات - وسط حضور أمني مكثف ، تجمع ، اليوم الإربعاء ، عدد هام من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات المنخرطين في التنسيقيات الجهوية " الانتداب حقّي" بكل من ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وسليانة والمهدية ، أمام مقر ولاية القصرين أين يعتصم عدد من زملائهم وذلك للتعبير عن رفضهم القاطع لتصريح رئيس الجمهورية القاضي بعدم تفعيل قانون انتدابهم على دفعات في الوظيفة العمومية وتعويضه بالعمل صلب شركات أهلية خاصة .



ورفع المحتجون شعارات مندّدة بقرار رئيس الجمهورية الرافض لقانون انتدابهم عدد 38 لسنة 2020 الذي ختمه بنفسه وأمر بإصداره بالرائد الرسمي معتبرينه قرارا جائرا في حق فئة همّشت عبر عشرات السنين عانت من ويلات البطالة وناضلت وضحت بالغالي والنفيس في سبيل موطن شغل يحفظ كرامتهم.

وأكد الأسعد جدّي عن التنسيقية الجهوية " الانتداب حقي " بولاية قفصة في تصريح لـ(وات) أن إحتجاجات العاطلين عن العمل بمختلف جهات البلاد هي شرارة انتفاضة معطّل بعد تنكّر رئيس الجمهورية لهم وضربه لقانون إنتدابهم عرض الحائط ، قائلا في ذات السياق "إن إلغاء قيس سعيد لقانونهم كان بمثابة رصاصة الرحمة لكننا لا نأبى أن نموت منهزمين بل سنموت منتصرين شامخين " وفق تعبيره.

وذكر جدّي أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغاء قانون انتدابهم ليس في مصلحة البلاد ومن شأنه أن يدخلها في ثورة جديدة حسب قوله.

ومن جهتها بينت المنسقة الجهوية للإنتداب حقي بولاية المهدية ، جوهرة قيطرانة في تصريح لـ(وات) أن قدوهم اليوم لولاية القصرين يأتي مناصرة لزملائهم الذين دخلوا منذ خمسة أيام في إضراب جوع وحشي تنديدا بقرار رئيس الدولة الذي تنكر لهم وألغى قانون انتدابهم بعد سنوات من النضال والبطالة .

وشددت المتحدثة على تواصل نضالهم في سبيل إفتكاكهم لحقهم في الشغل ، مبرزة أنه ليس من حق رئيس الجمهورية المس من قوانين الدولة وخاصة قانون أكبر فئة ظلمت وتعذبت من الحكومات المتعاقبة .



يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اوت 2020 "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وأكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكّن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة" في شركات أهلية خاصة، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية حول لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل.



