مركز النهوض بالصادرات يستكمل 95 بالمائة من برنامجه الترويجي لسنة 2021

كشف مركز النهوض بالصادرات، السبت، عن انجاز 95 بالمائة من برنامج المشاركة في المعارض والبعثات التجارية لسنة 2021 في وقت يعد فيه لاستكمال المشاركة في 7 تظاهرات وتنفيذ 5 بعثات مخصصة لاستكشاف فرص الأعمال.



واضاف المركز، في بلاغ حول برنامج المشاركات في المعارض والتظاهرات الدولية خلال الربع الاخير من سنة 2021 ،ان البرنامج برمته تطلب مبلغ 5 ملايين دينار.



وسيرافق المركز 5 مؤسسات خلال مشاركتها في صالون ملابس العمل الذي سيقام بمدينة دوسلدورف من 26 الى 29 اكتوبر2021 و 8 مؤسسات في صالون التكنولوجيا '' الذي سيقام بمدينة لشبونة و 12 مؤسسة في صالون الادوية والمنتجات الطبية الذي سيعقد بمدينة ميلانو من 9 الى 11 نوفمبر2021.



وسيدعم المركز مشاركة 4 مؤسسات في الصالون الدولي لملابس السباحة بمدينة كان الفرنسية من 9 الى 11 نوفمبر 2021 الى جانب مرافقة عدد من المؤسسات التونسية في صالون البناء بالجزائر من 7 الى 11 نوفمبر 2021 .



وستشارك 9 مؤسسات تونسية في صالون العلامة التجارية الذي ستحتضنه أمستردام يومي 14و15 ديسمبر 2021 الى جانب صالون البناء خلال الفترة من 8 الى 11 ديسمبر 2021 بمدينة ابيدجان ودعم حضور 20 جامعة تونسية في صالون الجامعات ومراكز التكوين التونسية بكنشاسا من 6 إلى 8 سبتمبر 2021.



ويخطط المركز لتنظيم بعثتي رجال أعمال لكل من كينيا و أوغندا من 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2021 بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة و دعم مشاركة 20 مؤسسة في الدورة الثانية من الأيام المهنية التونسية في قطاع الصحة بالكامرون خلال النصف الأول من شهر ديسمبر2021.



وستشارك 6 مؤسسات تونسية في اطار بعثة رجال أعمال للاطلاع عن قرب على صالون قطاع النسيج ببولونيا الذي سينعقد من 1 إلى 3 ديسمبر 2021 الى جانب حضور 6 مؤسسات فعاليات صالون متخصص في الصناعات الغذائية بامستردام.



ويتضمن برنامج البعثات الى الخارج تنظيم عمليات ترويجية لمنتجات فلاحية و غذائية متنوعة تونسية بكل من موسكو يوم 19 نوفمبر 2021 و هولاندا يوم 1 نوفمبر2021 .



واكد المركز انه يواصل خلال الربع الاخير من 2021 ، العمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تراعي استمرار الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتشار الفيروس كورونا المستجد، والتي تقتضي تكثيف الجهود في اتجاه حسن توظيف الطاقات التصديرية ورصد وتعزيز فرص التصدير.



وبين المركز تنوع الانشطة الترويجية لفائدة المؤسسات المصدرة التي نظمها المركز والتي يستعد لتنظيمها وتشمل اكثر من 150 مؤسسة مصدرة في مختلف القطاعات التصديرية من قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنسيج.



وذكر المركز بمشاركة تونس في الصالون الدولي للمناولة الصناعية الذي احتضنته العاصمة الفرنسية من 6 الى 9 سبتمبر 2021 والصالون الدولي للمناولة في ميدان النسيج 'بروميار فيزيون' الذي اقيم بباريس خلال الفترة ما بين 21 و 23 سبتمبر2021.



وشاركت مؤسسات تونسية في صالون '' انوقا ''الذي احتضنته مدينة كولونيا بألمانيا من 9 الى 13 اكتوبر 2021 الى جانب حضور الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيا وخدمات البيئة " بوليتاك " الذي احتضنته مدينة ليون الفرنسية من 12 الى 15 اكتوبر 2021 .



وتضمن برنامج بعثات رجال الاعمال مشاركة 20 جامعة تونسية في صالون الجامعات ومراكز التكوين التونسية بكنشاسا ، جمهورية الكنغو الديمقراطية، من 6 إلى 8 سبتمبر 2021.



