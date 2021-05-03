الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 3 ماي 2021

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مدنين-كوفيد19: تسجيل 11 وفاة و140 اصابة جديدة خلال 48 ساعة

سوسة: تسجيل 04 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس: تسجيل 9 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

توزر: تسجيل 30 إصابة جديدة وارتفاع الوفيات بسبب فيروس "كورونا" الى 136 حالة وفاة

سجلت ولاية مدنين خلا الـ48 ساعة الماضية وفاة 11 شخص بسبب فيروس "كورونا" تراوحت اعمارهم بين 68 سنة و91 سنة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء فيروس الى 525 وفاة، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، منصف بوقربة، لـ"وات".وأضاف المصدر ذاته أنه تم رصد 140 اصابة جديدةة بالفيروس خلال اليومين الأخيرين بالجهة توزعت إلى 45 اصابة بجرجيس، و35 بحومة السوق، و13 بميدون، و12 ببن قردان، و8 اصابات بكل من مدنين الشمالية واجيم، و7 بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف، و5 اصابات ببني خداش.هذا وتم تسجيل 307 حالات شفاء جديدة منها 74 بجرجيس، و56 بحومة السوق، و50 بميدون، و34 بكل من مدنين الجنوبية وبن قردان، و22 بمدنين الشمالية و17 باجيم، و16 بسيدي مخلوف، و4 ببني خداش.من جهة اخرى، يواصل المركزان الجهويان للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بمدنين وجربة حومة السوق نشاطهما اليوم في تطعيم الوافدين عليهما من المسجلين الذين تلقوا دعوة للتلقيح بنسق طبيعي رغم اضراب اطباء الصحة العمومية الذي انطلق اليوم ويتواصل لـ3 ايام، باعتبار ان هذا الاضراب لا يشمل الممرضين الذين يتولون تقديم الجرعات بمراكز التلقيح، مع وجود اطباء للحضور الى مركز التلقيح عند الضرورة.كما لم تتأثر اقسام "كوفيد" بهذا الاضراب، وأيضا كل الخدمات الصحية بالمستشفيات، في حين شهدت خدمات الخط الاول اضطرابا بسبب هذا الاضراب واقتصر عملها على خدمات الاستعجالي مع حمل الشارة الحمراء.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة 4 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد فحص 274 عينة تحليلوباحتساب الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الوفيات الى 731 حالة وفاة وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 22001 إصابة، واستقر عدد الحالات المتعافية عند 18893 حالة، في حين ما يزال 2377 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبيةومازالت الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى "كوفيد 19" تعاني من ضغط متواصل حيث يقيم حاليا 163 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة موزعين الى 103 اشخاص بأسرة الاكسيجين و34 شخصا في حالة انعاش و26 حالة تحت التنفس الاصطناعيوبلغ عدد الأشخاص الذين تلقّوا التطعيم ضدّ وباء "كوفيد-19" منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح بولاية سوسة إلى غاية أمس الاحد 33434 شخصا، وذلك في المراكز الثلاثة المخصصة للتلاقيح وهي المركز الجهوي للتلقيح بالمركز المندمج للشباب والرياضة للنجم الرياضي الساحلي وبالمركز المحلي للتلقيح بمساكن الكائن بدار الشباب والمركز المحلي للتلقيح بالنفيضة الكائن بدار الشبابسجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضيةّ، 9 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 380 تحليلا، وفق ما جاء في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بتاريخ اليوم الاثنين.وارتفعت بناء على ذلك، الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء منذ ظهوره، إلى 925 حالة وفاة، والإصابات إلى 32255 إصابة، وحالات الشفاء إلى 28744 حالة.ويقيم حاليا بأقسام "كوفيد إنعاش"، 38 مصابا، وبأقسام "كوفيد أكسيجين"، 206 مصابين، وبالمصحات الخاصة 76 مصابا.رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بعد تلقيها نتائج 115 تحليلا مخبريا، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية الموجة الثانية من الجائحة الى 6972 إصابة، تعافى منهم 6510 أشخاص وما يزال 326 شخصا حاملا للفيروس، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وذكر براني ل(وات) أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفعت الى 136 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة بعد تسجيل 03 حالات وفاة يومي السبت والأحد الماضيين، فيما انخفض عدد المصابين الذين تتم متابعتهم في المستشفيات الى 29 حالة منهم 4 حالات في قسم الإنعاش الطبي، ويتوزع العدد الباقي على أقسام "كوفيد 19" بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش.وبلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم ضد فيروس "كورونا"، 2728 شخصا من مجموع 7289 استدعاء تلقى منهم 1266 شخصا الجرعة الثانية، وفق ذات المصدر الذي أشار الى أنه بالرغم من وجود بوادر انخفاض معدلات العدوى بالفيروس إلا أن احترام قواعد الوقاية واساسا الالتزام بالتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات وحمل الكمامة تبقى الوسيلة الأولى للحماية والتقليل من العدوى.