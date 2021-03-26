انطلاق عروض مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما : في المسرح البلدي بالعاصمة

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انطلقت مساء أمس الخميس بالمسرح البلدي بالعاصمة فعاليا الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج بحضور عدد كبير من نجوم التمثيل من تونس والوطن العربي.وقدم الثنائي منير العماري ووليد الدغسني عرض "هارب من الدولة الإسلامية" عن نصّ للهادي يحمد.وفى هذا العمل غاص الثنائي العماري والدغسني في أعماق شاب تونسي أخذه ما يعتبره "حلم الشهادة في سبيل الله والجهاد ضد الكفار" الى السفر الى سوريا والانخراط صلب الجماعات الارهابية هناك.تتالت مشاهد المسرحية وفى كل مشهد يكشف العماري بأسلوبه الساخر حقائق مفزعة عن "الجهاد صلب الجماعات الإرهابية في سوريا" قبل ان يقف على حقيقة كبرى وهي ان هذه الكيانات لا علاقة لها بالجهاد وتحرير الأرض من المغتصب اجنبيا كان او محليا بل هي امبراطوريات من الفوضى والقمع تحت عنوان الجهاد، تتقاذفها نعرات دينية وايديولوجية وتتصارع حولها ومعها قوى إقليمية ودولية لا تريد الخير لأبناء البلد.قبل ذلك، أشار الفنان اكرام عزوز مدير المهرجان الى أهمية الحفاظ على ديمومة هذا المهرجان الذي يؤسس لانطلاقة جديدة لفن المونودراما في تونس وافريقيا والعالم العربي وما مشاركة عديد العروض التونسية والعربية والافريقية الا دليل على ان هذه التظاهرة ورغم حداثتها بصدد نحت الأسس الأولى لتظاهرة كبرى تتناغم واهمية هذه التعبيرة الفنّية في تونس والوطن العربي