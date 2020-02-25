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إنجاز محامل ترويجية للسياحة الثقافية بجزيرة جربة

Mardi 25 Février 2020

Mardi 25 Février 2020
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وات - في إطار برنامج "جربة-آلتر" الممول من مجلس مقاطعة النورموندي (فرنسا)، تنظم جمعية جربة الفريدة يوما اختتاميا بمدرسة السياحة بحومة السوق جربة لتقديم محامل ترويجية منجزة من طرف الجمعية، وذلك يوم الجمعة 28 فيفري الحالي.

وتتمثل هذه المحامل في دليل سياحي وخريطة لمسلك سياحي للمدينة العتيقة بحومة السوق وخريطة لمسالك سياحية بالدراجات الهوائية على كامل الجزيرة.


وأُنجز مشروع "جربة-آلتر" من طرف جمعية جربة الفريدة "انسوليت"، بدعم من مقاطعة النورموندي الفرنسية.

ويهدف المشروع إلى تدعيم السياحة الثقافية والتضامنية بجزيرة جربة عبر إصدار محامل لتثمين الموروث المادي (الهندسة المعمارية) والتراث اللامادي (الحرف التقليدية و العادات والتقاليد).

وتأسست جمعية "جربة الفريدة" في جويلية 2014 وهي تعمل من أجل تثمين الموروث الثقافي والحضاري للجزيرة والحفاظ عليه والترويج للسياحة البديلة والسياحة الثقافية والسياحة البيئية والسياحة المستدامة والتضامنية.

وتعمل الجمعية أيضا على المساهمة في الحفاظ على تراث جربة المادي واللامادي وتوعية الجهات الفاعلة في السياحة الكلاسيكية بضرورة استخدام الممتلكات الثقافية والمعلومات الأثرية والتاريخية بغية اكتشاف جزيرة جربة والمساهمة في الحفاظ على بيئتها.

  
  
  

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