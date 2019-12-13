تحضيرات الترجي لمونديال الأندية 2019: حصة تدريبية ثانية بالدوحة بحضور يوسف المساكني

Vendredi 13 Decembre 2019



وات

- يواصل الترجي الرياضي بطل إفريقيا وممثل كرة القدم التونسية تحضيراته لمباراته امام الهلال السعودي المقررة يوم السبت على الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت تونس بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الدور ربع النهائي لكاس العالم للأندية حيث اجرى الفريق مساء الخميس حصته التدريبية الثانية بحضور محترف نادي الدحيل القطري يوسف المساكني الذي سبق له أن شارك مع فريقر باب سويقة في مونديال اليابان 2011.تجدر الإشارة إلى أن الترجي اختار أن تقام تمارين يوم الخميس وراء أبواب مغلقة حتى على الإعلاميين الذين أمكنهم الحضور والتواجد لمدة 15 دقيقة فقط من التدريبات.وكانت القرعة اوقعت الترجي للمرة الثالثة في أول لقاء بمونديال الأندية في مواجهة فريقا عربيا سيكون هذه المرة الهلال السعودي المتوج مؤخرًا بلقب رابطة أبطال آسيا وذلك بعد السد القطري 2011 (خسارة 1-2) والعين الاماراتي 2018 (خسارة 0-3).ويتطلع شيخ الاندية التونسية الى ان تكون المشاركة الثالثة ثابتة وتقترن بتاهله الى الدور نصف النهائي.ويمثل الترجي في مونديال الأندية 23 لاعبا من ضمنهم 3 لاعبين شاركوا مع الفريق في مونديالي 2011 باليابان و2018 بالإمارات وهم الحارس معز بن شريفية والمدافع سامح الدربالي والقائد خليل شمام.وضمت قائمة الـ 23 لاعبا التي اختارها المدرب معين الشعباني 10 لاعبين يشاركون لأول مرة في مونديال الأندية وهم: الحارس صدقي دبشي وعبدالقادر بدران وإلياس الشتي ورائد الفادع وعبدالرؤوف بن غيث وفادي بن شوق وكوامي بونسو وحمدو الهوني وبلال بن ساحة وإبراهيم واتارا.أما الحارس رامي الجريدي ومحمد علي اليعقوبي وشمس الدين الذوادي وإيهاب المباركي وأمين المسكيني وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وهيثم الجويني وياسين الخنيسي فيشاركون للمرة الثانية مع الترجي في كأس العالم للأندية.