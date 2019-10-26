توقع صابة زيت زيتون قياسية في حدود 350 ألف طن

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- من المتوقع أن تصل صابة زيت الزيتون خلال الموسم 2019/ 2020 إلى 350 ألف طنا متجاوزة بذلك شكل كبير ما تحقق خلال الموسم 2018 /2019 (140 ألف طن)، وفق ما أكده مدير عام الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف، في لقاء مع (وات).وذكر شلغاف أن أفضل صابة من زيت الزيتون تم تسجيلها إلى حد الآن تقدر ب340 ألف طن في 2015 موضحا أن المعدل السنوي من الانتاج الوطني خلال السنوات الاخيرة يقدر ب180 ألف طن."وتأتي ولاية صفاقس على راس قائمة المناطق المنتجة للزيتون وزيت الزيتون (17 بالمائة من الانتاج الوطني) تليها المهدية (14 بالمائة) فسيدي بوزيد وسوسة والقيروان"، بحسب المسؤول بوزراة الفلاحة.وأضاف "أن 20 بالمائة فقط من الانتاج يتم توجيهه إلى السوق الداخلية فيما توجه الكميات المتبقية نحو 50 وجهة دولية أهمها الاتحاد الاوروبي، الذي يستحوذ لوحده على 70 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون.وبلغت الكميات المصدرة خلال الموسم 2018 / 2019 إلى موفى سبتمبر 2019 بنحو 148 ألف طن.وفي ما يتعلق بالزيوت المعلبة فقد تم تصدير 18700 طن، بقيمة 246 مليون دينار، في حين بلغت كمية زيت الزيتون البيولوجي المصدرة 37500 طن بقيمة 416 مليون دينار."ستتواصل جهود التصدير إلى موفى أكتوبر 2019 ونعول على اجمالي تصدير بحجم 160 ألف طن للموسم 2018 /2019".وأكد شلغاف في ما يتعلق بالموسم 2019 / 2020 استرجاع تونس لمرتبتها كثاني بلد مصدر لزيت الزيتون بعد اسبانيا (ما بين 200 و250 ألف طن) وخاصة بعد تراجع الانتاج المتوقع في عدد من الاسواق المنافسة.وابرز المدير العام بوزارة الفلاحة في هذا السياق ضرورة تجميع المهنيين الناشطين في هذا المجال ضمن هيكل مهني موحد بهدف دعم تموقع تونس بالخارج والنفاذ الى اسواق جديدة.يذكر أن غراسات الزيتون في تونس تمتد على 1،9 مليون هكتار مما يمثل أكثر من ثلث الأراضي الفلاحية على المستوى الوطني.