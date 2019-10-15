وزارة التربية تفتح باب الترشح لاجتياز امتحاني شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني دورة 2020

Mardi 15 Octobre 2019



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- تفتح وزارة التربية، بداية من يوم غد الإربعاء، المجال لتلاميذ السنة التاسعة من التعليم الاساسي العام والتقني المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة وكذلك المرشحين بصفة فردية، للتسجيل لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم الاساسي العام والتقني دورة 2020.وتتواصل عملية التسجيل لاجتياز الامتحانين عبر الموقع www.neuf.edunet.tn ، إلى غاية 15 نوفمبر 2019.ويمكن للراغبين في الترشح لاجتياز أحد الامتحانين المذكورين المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه أعلاه للقيام بعملية التسجيل، وسحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمها إلى كل من ادارة المؤسسة التربوية بالنسبة الى التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، والمندوبية الجهوية للتربية المعنية بالنسبة الى المترشحين بصفة فردية، أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلم في أجل أقصاه يوم 20 نوفمبر الجاري.ويذكر أن هذه الامتحانات سيتم إجراؤها أيام 22 و 23 و 24 جوان 2020 على أن تعلن النتائج يوم الإربعاء 8 جويلية 2020.