محمد لطفي المرايحي يتعهد في صفاقس بأن يكون في خدمة السيادة الوطنية واسترداد ثرواتها

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - تعهد مرشح اتحاد الشعب الجمهوري محمد لطفي المرايحي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بأن يكون في خدمة السيادة الوطنية واسترداد ثرواتها وعزتها.
وأضاف خلال اجتماع شعبي انتظم مساء اليوم الخميس بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس في اطار حملته الانتخابية ان تونس ليست في حاجة إلى كثرة القوانين بقدر ما هي في حاجة إلى الفعل.
وأبرز ان برنامجه يقوم أساسا على حماية المصنوعات والمنتوجات التونسية من جلود وأحذية وذلك انطلاقا من جهة صفاقس فضلا عن ضمان علوية القانون وتطبيقه بكل حزم على الجميع والتاسيس لاقتصاد معافى يقوم على الحماية القطاعية الذكية ووحدة وطنية تقطع مع الصراعات المقيتة وتأصيل منظومة القيم والأخلاق لدى الناشئة والحفاظ على السيادة الوطنية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، استبعد المرايحي ان تحسم من الدور الاول وذلك في ظل كثرة المترشحين، معربا عن تفاؤله بالمرور إلى الدور الثاني وذلك بفضل برنامجه الانتخابي والحشد الشعبي المساند له خلال حملته الانتخابية،وفق تقديره.
وأضاف خلال اجتماع شعبي انتظم مساء اليوم الخميس بساحة باب الديوان وسط مدينة صفاقس في اطار حملته الانتخابية ان تونس ليست في حاجة إلى كثرة القوانين بقدر ما هي في حاجة إلى الفعل.
وأبرز ان برنامجه يقوم أساسا على حماية المصنوعات والمنتوجات التونسية من جلود وأحذية وذلك انطلاقا من جهة صفاقس فضلا عن ضمان علوية القانون وتطبيقه بكل حزم على الجميع والتاسيس لاقتصاد معافى يقوم على الحماية القطاعية الذكية ووحدة وطنية تقطع مع الصراعات المقيتة وتأصيل منظومة القيم والأخلاق لدى الناشئة والحفاظ على السيادة الوطنية.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، استبعد المرايحي ان تحسم من الدور الاول وذلك في ظل كثرة المترشحين، معربا عن تفاؤله بالمرور إلى الدور الثاني وذلك بفضل برنامجه الانتخابي والحشد الشعبي المساند له خلال حملته الانتخابية،وفق تقديره.
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Par:essoltan (France )
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