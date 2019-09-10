الكرامة القابضة تفوت في 80 بالمائة من راس مال شركة ''AVS Services VIP Airport''

Mardi 10 Septembre 2019



وات

- تعتزم شركة الكرامة القابضة التفويت، لفائدة الدولة التونسية (بصفتها "البائعة") عن طريق طلب عروض في جميع مساهماتها البالغة 80 بالمائة من رأس مال شركة "AVS "Services VIP Airport.وتعد شركة "AVS "Services VIP Airport شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في 2007 برأس مال قدره 10000 دينار موزّعة إلى ألف سهم بقيمة إسمية تقدّر ب10 دنانير السهم الواحد.وتنشط الشركة الموجود مقرها بمطار تونس قرطاج الدولي في مجال إدارة فضاءات إستقبال الركاب في المطارات وإحاطة واستقبال المسافرين المقيمين وغير المقيمين عند الوصول والمغادرة والعناية بكبار الشخصيات خلال إقامتهم في تونس.وستكـون المشاركة في هذه العملية مفتوحـة لكل مستثمر تونسي أو أجنبي الجنسيّة بصفة فردية أو في إطار مجمع تحت قيادة رئيس للمجمع على أن تكون مشاركة المستثمرين الاجانب مرتبطة بمدى استجابتهم للشروط والتراتيب الجاري بها العمل في قطاع نشاط الشركة.ويمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة في طلب العروض سحب ملف الانتقاء الأولي، الذي يحدد إجراءات وشروط المشاركة وذلك بداية من، الثلاثاء، من مقر شركة الكرامة القابضة، الكائن بضفاف البحيرة.وقد تم اختيار المكتب الإستشاري فيكوم كونساي لمساندة شركة الكرامة القابضة في كامل مراحل عملية التفويت.