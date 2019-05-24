معهد الرّصد الجوّي يُحذّر: أمطار رعدية ومحليا غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - أكّد المعهد الوطني للرّصد الجوي، بأنّ أحوال الطقس ستشهد تقلبات جوية، بداية من بعد ظهر اليوم الجمعة 24 ماي 2019.
وسيكون الوضع الجوي اليوم الجمعة 24 ماي 2019 ملائما لظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل.
ويتوقع للمعهد الوطني للرصد الجوي ان يتواصل الوضع الجوي خلال يوم غد السبت 25 ماي 2019 ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات بمجموع يومي يتراوح بين 20 و 40 مليمترا وتكون محليا هامة بالمناطق الغربية حيث تصل إلى حدود 60 مليمترا.
كما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا خاصة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات مع رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وبمناطق أقصى الجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
ويعود الهدوء النسبي مع بداية يوم الاثنين 27 ماي.
وسيكون الوضع الجوي اليوم الجمعة 24 ماي 2019 ملائما لظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل.
ويتوقع للمعهد الوطني للرصد الجوي ان يتواصل الوضع الجوي خلال يوم غد السبت 25 ماي 2019 ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات بمجموع يومي يتراوح بين 20 و 40 مليمترا وتكون محليا هامة بالمناطق الغربية حيث تصل إلى حدود 60 مليمترا.
كما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا خاصة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات مع رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وبمناطق أقصى الجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.
ويعود الهدوء النسبي مع بداية يوم الاثنين 27 ماي.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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