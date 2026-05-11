Orange et la GIZ renforcent le programme “Master Repair” pour favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Afrique

Communiqué de Presse -

Orange et la GIZ poursuivent le développement de leur programme, lancé au sein des Orange Digital Centers, afin de soutenir l’employabilité des jeunes et promouvoir l’économie circulaire dans plusieurs pays africains et arabes, dont la Tunisie.Porté par Orange Afrique et Moyen-Orient en partenariat avec Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le programme vise à former des jeunes dans les métiers liés à la réparation d’équipements électroniques, à l’installation et à la maintenance de panneaux solaires ainsi qu’à la fibre optique, avec l’objectif de générer plusieurs centaines d’emplois d’iciDéployé au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et en Égypte, le programme a déjà permis àd’acquérir des compétences techniques directement exploitables sur le marché du travail.Les données communiquées montrent également que les femmes représententdes bénéficiaires, tandis queont été accompagnées dans le cadre du projet, illustrant la dimension inclusive de l’initiative.Après une première phase consacrée à la formation, le programme entre désormais dans une nouvelle étape axée sur, à travers l’accompagnement des bénéficiaires vers l’emploi salarié ou la création de leurs propres activités dans les secteurs de la réparation et de la maintenance.Elisabeth Richter, responsable du programme, a souligné que les résultats enregistrés démontrent l’impact concret du partenariat entre les secteurs public et privé pour offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux jeunes, notamment aux femmes et aux personnes en situation de handicap.De son côté, Asma Ennaifer, Vice-présidente RSE, Communication et Orange Digital Center chez Orange Afrique et Moyen-Orient, a estimé que cette coopération stratégique avec la GIZ contribue à développer des solutions durables répondant aux besoins du marché tout en favorisant une économie plus inclusive et résiliente.Le projet s’inscrit dans le cadre du programme, soutenu par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, dans une logique de promotion de l’emploi et de transition vers une économie durable en Afrique et au Moyen-Orient.