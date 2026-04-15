جدل واسع بسبب تدوينة للأستاذة سلوى الشرفي حول تصريح برلماني وقصة النبي لوط
أثارت الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية، علّقت فيها على تصريح النائب طارق المهدي بخصوص حوادث اغتصاب مهاجرات إفريقيات.
وقارنت الشرفي، في تدوينتها الأولى، بين تصريح النائب وقصة النبي لوط، معتبرة أن ما ورد في التصريح يذكّر بسرد ديني مشابه، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد.
توضيح وردّ على الانتقاداتوفي تدوينة لاحقة، أوضحت الشرفي أن ما قامت به يندرج ضمن مقارنة نصية، معتبرة أن مضمون كلامها “مماثل لما ورد في التصريح”، دون إضافة أو تحريف، وفق تعبيرها.
كما اعتبرت أن موجة الانتقادات تعود إلى سوء فهم أو رفض للتأويل المطروح، داعية منتقديها إلى مناقشة ما اعتبرته “دقة في السرد” بدل مهاجمتها شخصيًا.
تفاعل واسع على مواقع التواصلوقد أثارت التدوينتان تفاعلاً واسعًا، حيث:
* اعتبر البعض أن المقارنة غير موفقة وتمسّ بالرموز الدينية
* فيما رأى آخرون أنها تدخل في إطار حرية التعبير والنقاش الفكري
يأتي هذا الجدل في سياق تصريحات سابقة للنائب طارق المهدي حول قضايا اغتصاب مهاجرات إفريقيات، والتي أثارت بدورها موجة انتقادات، ما فتح بابًا لنقاش أوسع حول الخطاب العام، وحدود حرية التعبير، والتأويل الديني في الفضاء العمومي.
