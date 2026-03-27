مبادرة “عرّسوا برك”: دعم الزواج الجماعي لتخفيف الأعباء على الشباب

في مداخلة إذاعية عبر أمواج إذاعة جوهرة أف أم، تم تقديم مبادرة اجتماعية جديدة تحت عنوان، تهدف إلى مساعدة الشباب غير القادرين ماديا على إتمام مراسم الزواج، في ظل ارتفاع التكاليف وتزايد عزوف الشباب عن الإقدام على هذه الخطوة.وأوضح صاحب المبادرة، جمال محمد دورة، أن الفكرة تقوم على تنظيميتم خلاله التكفل بكافة مستلزمات العرس، بما في ذلك القاعة، وعدل الإشهاد، والفرقة الموسيقية، والحلويات، إلى جانب اللباس وخدمات الحلاقة والتجميل، فضلا عن توفير الشهادات الطبية والإجراءات الإدارية اللازمة.وأشار إلى أن المبادرة تستهدف أساسا الفئات محدودة الدخل، مبرزا أن الهدف منها ليس فقط تمكين الشباب من الزواج، بل أيضاوبيّن أن هذه التجربة انطلقت من مدينة مساكن، مع طموح لتعميمها على كامل تراب الجمهورية، من خلال إشراك المجتمع المدني والهياكل المحلية، بما يتيح تنظيم تظاهرات مماثلة بشكل دوري.وأكد أن المبادرة تقوم على، من أصحاب قاعات وأطراف مهنية ومساهمين من المجتمع، مشيرا إلى أن باب التسجيل مفتوح للراغبين في الاستفادة أو المساهمة في إنجاح هذه التجربة.وتندرج هذه المبادرة في سياق البحث عن حلول عملية لتقليص كلفة الزواج، التي باتت تمثل أحد أبرز العوائق أمام الشباب، حيث قد تصل مصاريف العرس، وفق تقديرات متداولة، إلى مستويات مرتفعة تعيق الإقبال عليه.