هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال محمد فريخة

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أصدرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي ببطلان إجراءات التتبع في حق رجل الأعمال محمد فريخة، وذلك في قضية تتعلق بمخالفات مصرفية تم تسويتها.



يأتي هذا القرار بعد أن وافقت الدائرة الجناحية السادسة مكرر، المتخصصة في قضايا الفساد المالي، على الإفراج عن محمد فريخة مؤخرًا بموجب تسوية الخلاص، مع تأجيل النظر في القضية المتعلقة بمعاملات مالية بين شركة يديرها فريخة وشركة بترولية عمومية إلى جلسة لاحقة.





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يُذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أصدرت في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن بحق محمد فريخة ومسؤول سابق في شركة بترولية عمومية. وتمت إحالتهما للمحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال بناءً على معاملات مالية بين الطرفين.



ورغم هذا التطور القضائي، يبقى محمد فريخة موقوفًا على ذمة قضية تحقيقية أخرى قيد النظر لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.