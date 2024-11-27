نائب بالبرلمان: الكفاءات المهاجرة ستكون مطالبة بدفع 180 اورو شهريا للدولة التونسية لمدة 5 سنوات ‎

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أكد رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان فخر الدين فضلون ان المبادرة التشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية تقترح إضافة فصل جديد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ينص على تسديد جزء من تكاليف التكوين لكل من يهاجر الى دولة اجنبية بهدف العمل على فترة معينة والتي لن تتجاوز 180 أورو أو دولار في الشهر مشيرا الى ان هذا الاقتطاع الجزئي يتواصل على امتداد 5 سنوات فقط وفق تقديره.

وشدد فخر الدين فضلون على ان تصدير الكفاءات التونسية الى الدول الأوروبية يمكن ان ينعش خزينة الدولة بحوالي 1500 مليون دينار سنويا أي ما يعادل تقريبا ما تجنيه الدولة من عائدات تصدير الفسفاط وزيت الزيتون.

كما أوضح فضلون خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف وجود مبادرة تشريعية بصدد النقاش بين النواب وتنص على ضرورة تكفل الدولة المستضيفة للكفاءات التونسية بخلاص تكاليف التكوين لتونس.





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ومن المتوقع أن تثير هذه المبادرة نقاشًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والمجتمعية. يرى مؤيدوها أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد البشرية الوطنية وتعويض ما تنفقه الدولة من أموال طائلة على التكوين. في المقابل، يعتقد البعض أن هذه المبادرة قد تثير استياء الكفاءات المهاجرة، معتبرين أن الحل الأمثل يكمن في تحسين ظروف العمل والمعيشة داخل البلاد بدلًا من فرض قيود إضافية.



فاطمة المسدي " صفحات من الخارج مشبوهة تجندت ضد مقترح يهم هجرة الكفاءات"‎

كشفت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك وجود حملة ضد مقترح يتعلق بتنظيم هجرة الكفاءات.

وقالت إن الحملة غير بريئة وتقودها اطراف مشبوهة من الخارج.

وكتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "صفحات من الخارج مشبوهة تجندت ضد مقترح يهم هجرة الكفاءات زعما بريئة؟







ومن المتوقع أن تثير هذه المبادرة نقاشًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والمجتمعية. يرى مؤيدوها أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد البشرية الوطنية وتعويض ما تنفقه الدولة من أموال طائلة على التكوين. في المقابل، يعتقد البعض أن هذه المبادرة قد تثير استياء الكفاءات المهاجرة، معتبرين أن الحل الأمثل يكمن في تحسين ظروف العمل والمعيشة داخل البلاد بدلًا من فرض قيود إضافية.كشفت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك وجود حملة ضد مقترح يتعلق بتنظيم هجرة الكفاءات.وقالت إن الحملة غير بريئة وتقودها اطراف مشبوهة من الخارج.وكتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "صفحات من الخارج مشبوهة تجندت ضد مقترح يهم هجرة الكفاءات زعما بريئة؟