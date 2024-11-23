المجلس المحلي بالعلا يعلن تعليق نشاطه احتجاجًا على "تغييبهم الممنهج"

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أعلن أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العلا من ولاية القيروان، يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، عن تعليق نشاطهم، بسبب ما وصفوه بـ"التغييب الممنهج والمتعمد من طرف المسؤولين الجهويين".



وأوضح أعضاء المجلس، في بيان موقع من طرف رئيس المجلس المحلي ورئيس المجلس الجهوي بالقيروان، أن جهودهم اليومية للتواصل مع الإدارات والمسؤولين بهدف خدمة أهالي المنطقة قوبلت بتجاهل واضح من قبل المسؤولين الجهويين.





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وأكد البيان أن هذا التجاهل المستمر أدى إلى عرقلة جهودهم الرامية لتحسين ظروف المنطقة وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها الجهة، مما دفعهم لاتخاذ قرار تعليق نشاطهم كوسيلة للاحتجاج والمطالبة بالاحترام والتعاون اللازمين لتحقيق التنمية المحلية.



تأتي هذه الخطوة وسط دعوات من أهالي العلا لتدخل الجهات المعنية لحل الخلاف وضمان استئناف المجلس لنشاطه في خدمة المنطقة.

وأكد البيان أن هذا التجاهل المستمر أدى إلى عرقلة جهودهم الرامية لتحسين ظروف المنطقة وتنفيذ المشاريع التي تحتاجها الجهة، مما دفعهم لاتخاذ قرار تعليق نشاطهم كوسيلة للاحتجاج والمطالبة بالاحترام والتعاون اللازمين لتحقيق التنمية المحلية.تأتي هذه الخطوة وسط دعوات من أهالي العلا لتدخل الجهات المعنية لحل الخلاف وضمان استئناف المجلس لنشاطه في خدمة المنطقة.