المنستير: وفاة فتاة اثر سقوطها من سطح عمارة وفتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الحادثة‎

شهدت امس الثلاثاء 29 أكتوبر، مدينة المنستير حادثة مأساوية تمثلت في وفاة فتاة تبلغ من العمر 28 سنة وذلك اثر سقوطها من سطح عمارة.وأشار الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا الي ان الحماية المدنية تدخلت لمحاولة انقاذها على عين المكان الا انها فارقت الحياة قبل وصول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق والطبيب الشرعي وفرقة الشرطة العدلية حيث تم الاذن بتشريحها.وبين انه حسب الابحاث الاولية وبالرجوع الي كاميرا المراقبة في العمارة فان الهالكة وهي متخرجة من كلية طب الاسنان وتمر بأزمة نفسية، صعدت الي العمارة حوالي الساعة الرابعة مساء قبل سقوطها موضحا انه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة ملابسات الوفاة ان كانت انتحارا او جريمة قتل.