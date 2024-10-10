رمزي الجبابلي: لن نطعن في نتائج الانتخابات... وزمّال جنّب البلاد حالة من الفوضى

أكد الناطق الرسمي للحملة الإنتخابية للمترشّح العياشي زمّال رمزي الجبابلي أنه لن يتم الطعن نتائج الانتخابات الرئاسية مشيرا الى انه تم إقرار جملة من التحفظات ليلة الإعلان عن النتائج الأولية بخصوص عملية سبر الآراء واعتبارها الية غير قانونية وممنوعة تم اعتمادها من طرف التلفزة الوطنية.وشدد رمزي الجبابلي خلال تدخل له في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام على احترام إرادة الناخبين وما افرزته الصناديق الانتخابية الا انه جدد تأكيده على ضرورة تعديل المسار الانتخابي وإرساء هدنة سياسية خلال هذه الفترة لتنقية المناخ السياسية والذهاب نحو الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الضرورة وفق قوله.