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المنصري: عدم ورود أي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 08:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري الاربعاء 09 أكتوبر 2024، بعدم ورود أي طعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من فترة الطعون والتي تمتد على مدى ثلاثة ايام.

وأضاف المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية أنه في حال عدم تسجيل أية طعون إلى حدود مساء يوم الخميس فإن مجلس الهيئة سيصادق يوم الجمعة على النتائج.

...

يشار إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت يوم الاثنين الفارط عن النتائج الأولية للدور الاول للانتخابات الرئاسية 2024 بفوز قيس سعيّد بنسبة 90.69 بالمائة.


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