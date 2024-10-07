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تبّون يهنّئ سعيّد بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 20:43 قراءة: 0 د, 29 ث
      
هنّأ رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون اليوم الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية ، وفق ما أورده التلفزيون الجزائري وأضاف المصدر ذاته أن تبون هاتف سعيد متمنيا له و للشعب التونسي الخير و الازدهار و الرخاء
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وحسم قيس سعيد الانتخابات الرئاسية من الدور الأول بنسبة 90.69 بالمائة بفارق بعيد عن منافسيه العياشي زمال و زهير المغزاوي ، وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات


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